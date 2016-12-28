СМИ описали новую версию крушения Ту-154 с «несработавшими закрылками» 4 28.12.2016, 7:52

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По мнению экспертов, сам по себе этот факт не критичен, но действия экипажа могли усугубить аварийную ситуацию.

О первых результатах расшифровки параметрического самописца разбившегося над Черным морем самолета Ту-154 газете «Коммерсантъ» рассказал источник, близкий к расследованию. По словам собеседника, самописец зарегистрировал отказ системы уборки закрылков, которые при взлете обеспечивают дополнительную подъемную силу на крыльях самолета.

Опрошенные изданием эксперты в области авиации пояснили, что неуборка закрылков является неприятным, но не катастрофическим происшествием. Собеседник отмечают, что подобная ситуация, а также действия пилотов при ее возникновении подробно описаны в руководстве по летной эксплуатации Ту-154. Кроме того, члены экипажа регулярно отрабатывают такую ситуацию на тренажерах.

По мнению собеседников издания, экипаж разбившегося лайнера по какой-то причине не смог решить проблему несработавших закрылков. Кроме того, действия пилотов могли усугубить аварийную, но не критическую ситуацию, сложившуюся на борту.

Как считают эксперты, военные пилоты, пытаясь компенсировать плавный уход самолета в пикирование, стали слишком активно тянуть штурвалы на себя, одновременно увеличивая режим работы двигателей. Из-за этого самолет мог выйти на так называемые закритические углы атаки, потерять скорость и вместо набора высоты рухнуть в море.

Самолет Ту-154, принадлежащий Минобороны России, разбился утром, 25 декабря, после взлета из аэропорта Адлера. Лайнер пропал с экранов радара на второй минуте полета. Позднее стало ясно, что самолет упал в Черное море рядом с Сочи. На борту было 92 человека – военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Борт направлялся в Сирию.