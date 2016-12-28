Остаться человеком 3 Дмитрий Дрозд

28.12.2016, 8:03

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ДМИТРИЙ ДРОЗД

Такое ощущение, что когда-то, где-то и в чeм-то нас всех жестоко обманули.

Я пытаюсь нащупать и время, и место, и механизм, каким образом нас всех удалось так одурачить. Нам всем говорили о культуре, гуманизме, о человечности, Боге, любви, правде и праве… Многие из нас поверили в это, и некоторые даже стали писать картины или стихи, уверенные, что красота спасeт мир. Однако параллельно с нами росли совершенно иные люди — в тех же школах, с теми же книгами… для которых ничего этого не существует. Это удивительно, но у них оказался 100% иммунитет к человечности, и она в них не зародилась или не прижилась. И единственное доступное им удовольствие, дающее им ощущение реальной жизни и собственной значимости — это убивать других людей.

Именно из этой породы был Чикатило — он был абсолютно лишeн способности к сочувствию и сопереживанию, и чужая боль его только возбуждала. Правда, свою жажду убивать он направил на реализацию своих чувственных наслаждений и не пытался изменить мир под свои больные идеи — и его жертвами стали десятки человек. Жертвами же чикатил, сумевших облечь свою страсть к уничтожению людей в некие идеи, нашедших в этих идеях моральное оправдание своего нравственного уродства, становятся сотни, тысячи и миллионы.

Я назвал их людьми, чтоб не прибегать к такому модному сейчас механизму как «расчеловечивание» — конечно, они люди. Но мне сложно поверить, что они психически здоровые, ибо люди такими не должны и не могут быть. При всeм своeм внешнем здоровье — они пишут вещи, которые невозможно читать без содрогания: «жечь напалмом», «уничтожать», «ковровые бомбардировки — этого мало!» — и т.п. Эти товарищи мечтают уничтожить Украину и приезжают на Донбасс, чтоб убивать украинцев… от скуки. Да, им скучно в обычной жизни, им нужно обязательно ощущение своей великой миссии по проведению «зачистки», «обнуления» — именно такими нацистскими терминами они называют уничтожение целого народа или его элиты, только за одно — верность своей национальной идее. Для них все мы — как цели в компьютерной игре — мы не люди, а значит, наша смерть для них не трагедия, а всего лишь «обнуление». Наверняка, за бутылкой водки они любят похвастать друг перед другом, сколько десятков «укров» и каким изощренным способом «зачистил» каждый из них.

Справедливости ради, отмечу, что и с другой стороны линии фронта часто оказываются такие же, ибо война вообще привлекает их, и только война — как легальная форма убийства, даeт им ощущение жизни. То, на каком боку они окажутся — это вообще чистая случайность. Вот и мелькают в новостях сведения о беларусах то на одной стороне, то на другой — и там, и там встречаются люди со свастиками и откровенными нацистскими, антисемитскими и прочими взглядами. И какое было бы счастье для всего человечества, если б подобные человеконенавистники и прочие любители и профессионалы убивать, встречались бы где-нибудь на Новой Земле в отдалeнных от мирных людей местах и там доказывали друг другу, кто их них или чья идея круче. Но они обязательно хотят осчастливливать и «освобождать» нас.

И посмотрите, их очень беспокоит Беларусь — они читают всяких броней, решетниковых и им подобных. Их очень волнует, что беларусы дают отпор беларусофобам в своeм государстве, и они пророчат Лукашенко судьбу Януковича. Мы, как и украинцы, и другие народы, для них всего лишь никчемные помехи на их пути к их Вечному Рейху — их Святой Руси — такой же шизоидной идее-фикс, как и все другие всемирные империи, рейхи и халифаты.

Я знаю, что большинство граждан современной России так же, как и мы, с детства «инфицированы» культурой и человечностью, любят Пушкина (или, сейчас, всe-таки, Путина?). Просто пока, на какое-то время к власти пришли очередные «спасители», замахнувшиеся на передел мира и мировое господство — и в один миг украинцы и беларусы оказались в их шизоидных фантазиях, или обманутыми хитрыми врагами русскими, или нацистами — только за одно желание говорить на своих языках. И эти нацистские идеи беларуское телевидение с каким-то мазохизмом и жаждой самоуничтожения транслирует на всю республику уже несколько лет, даже не пытаясь сопротивляться пропаганде нацизма, войны и агрессии. Я понимаю, зачем российскому режиму нужен культ «Моторолы», но зачем он нужен нам (в итогах 2016 года на РТР среди людей, ушедших в этом году, Фазиль Искандер оказался между «Моторолой», приехавшим в соседнее государство уничтожать «укров», и диктатором Каримовым)?

Можно веками сеять в людях умное, доброе и вечное, но в один миг всe это можно обрушить, сыграв на вечных низменных чувствах человека: ненависти, зависти, агрессивности, мести, жадности, страхе… — разбудить в человеке зверя. И, к сожалению, уверен, что именно активное меньшинство людоедов, не отягчeнное в отличие от нас никакими культурами, человечностями, состраданиями, и решают чаще ход истории. И все наши культурные настройки только позволяют людоедам уничтожать нас с наименьшим риском для их жизней, ведь для большинства из нас стоит непреодолимая преграда: «не убий», «любите врагов ваших»… Да, в вековой перспективе всe равно побеждает человечество, движимое желанием выжить, а не человеконенавистники, но за десятилетия своей власти они успевают уничтожить тысячи и миллионы ни в чeм не виновных граждан. Именно таким было большевистское или нацистское меньшинство. 30 тысяч «красных кхмеров» всего за 3 года уничтожили около 3 миллионов человек. В погоне за коричневыми или красными чертями своих бредовых фантазий они уничтожали целые народы и классы.

Очередные красные кхмеры в погоне за своими «новороссиями», «малороссиями» и «западнороссиями» готовы превратить наши земли в пустыню. Они называют нас не народами, наши Родины — не государствами, наши языки — искусственными, и им абсолютно плевать на историческую правду — в их шизоидном мире нас придумали постановлением Политбюро в 1926 году или ещe когда-то, главное, что нас придумали, создали искусственно, а, стало быть, мы и не люди. Можно привести им тысячи доказательств из нашей тысячелетней истории, но надо понимать, что история для них даже не политика, а всего лишь сasus belli — повод для территориальных претензий, войны, агрессии, аннексии… Им не нужны ни перемирие, ни мир, ни дружба — они хотят только войны, оккупации наших земель, нашего полного уничтожения или ассимиляции, и будут делать для этого всe. И пока мы здесь отмечаем Рождество — они уже прицеливаются к нашим домам…

И нет сомнения, что и в этом случае это не какие-то теоретики-утописты — они, именно, практики, умеющие и любящие убивать. Их вообще не волнует цена их побед. Для них даже вторая мировая война — это всего лишь один радостный день 9 мая, а не 2195 дней боли и страдания и около 50 млн. погибших. Большинство из подобных «победителей» так и не сумели ни построить ни свой дом, ни, тем более, обустроить свою страну — для них есть только мечта о некой Великой Албании, Халифате или далeком светлом будущем. Они не ценят главное и единственное настоящее сокровище Вселенной — жизнь, ни свою (поэтому среди них такое количество террористов-смертников), ни тем более, чужие (с каким удовольствием они проводят показательные казни, обязательно снимая на видео и демонстрируя всему миру).

И я вижу, как, глядя на поступки подобных чикатил, мы все становимся совершенно иными — мы начинаем утрачивать человечность, мы перестаeм плакать над убитыми и погибшими, находя объяснения своего расчеловечивания: вот они убивали, бомбили, насиловали… И есть полное осознание того, что если мы не станем такими, как они, то у нас нет шанса выжить: ни двумя высшими образованиями, ни стихом, ни молитвой не остановишь направленный на тебя автомат подобного «освободителя». По сути, они наносят невероятный урон всему человечеству — они заставляют и всех нас превращаться в зверей. И, наверно, именно это и является тем, что во всех уголовных кодексах называется преступлением против человечества — преступлением без срока давности.

Дмитрий Дрозд, специально для charter97.org