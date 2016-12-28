Ученые: Бананы спасут от вирусных заболеваний 1 28.12.2016, 8:12

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Неожиданное открытие сделала группа международных научных деятелей.

Специалисты провели исследования, по результатам которых стало известно, что бананы могут избавить организм от вирусов.

В частности, речь идёт о ВИЧ, гриппе и гепатите С, пишут aspekty.net.

Все дело в том, что в составе бананов были обнаружены белки и гликопротеины лектины, которые способны определять вирусы по сахару в их структуре и блокировать распространение инфекции по организму.

В ходе лабораторный испытаний банановый белок, который имеет формулу Н84Т, успешно исцелил мышей от гриппа.

На основе данного белка эксперты намерены создать лекарственные препараты, которые необходимо будет принимать во время вирусных недугов.

Помимо избавления от гриппа данный белок также может препятствовать заражению гепатитом C и даже блокировать ВИЧ.

Специалисты рекомендуют не исключать бананы из ежедневного рациона. А больным просто необходимо их употреблять в пищу.

Надо отметить, что предыдущие исследования показали, что бананы способствуют избавлению от лишних килограммов.