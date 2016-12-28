Дни Лукашенко сочтены 62 Михаил Кадыров

28.12.2016, 8:24

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Коллаж: Олег Минич, «Радыё Рацыя»

За 22 года диктатор довел страну до банкротства.

То, что сейчас переживает наша Беларусь, потрясает. Бок о бок с духовным, социальным и экономическим кризисом идет ниспровержение всех наших национальных основ.

Наше государство столкнулось с тяжелейшим кризисом, приводящим к обнищанию большинства людей и вызывающих у них тяжелые чувства неуверенности и «безнадеги».

Перед лицом сложившихся реалий у всякого разумного человека возникает вопрос: почему мы прежде не предпринимали и не принимаем до сих пор тех жестких мер, которые сегодня называем «давно назревшими»?

Вся эта патология нашей экономической, социальной, общественной жизни, которую все еще даже и не пытаемся преодолеть, почему не была излечена вовремя? Зачем нужно было ждать, пока мы не достигнем сегодняшнего коллапсного состояния?.

Вот уже два десятилетия нашим государством управляют один и тот же человек и назначаемые им лично люди. Из какой политической целесообразности они исходили, видя (не могли не видеть и не знать), что ведут страну к катастрофе.

Но экономический кризис, который тяготит и угнетает наше отечество, — это только вершина айсберга. Это последствие и плод духовного, нравственного, культурного кризиса.

Лукашенко и власть не хотели говорить языком правды, способствовали коррупции, причем с единственной целью — сохранить свою власть. Фактически она действовали против истинных интересов белорусского народа и государства.

Что за «стратегия развития» страны при Лукашенко?

В удивительно простых и всем понятных словах: «Будем совершенствовать то, что имеем и так как умеем!».

Этот свой «фундаментальный» принцип Лукашенко часто популярно объяснял так:

«Надо мобилизоваться известными методами, которыми мы умеем действовать, понимаем их. Наилучшим будет путь совершенствования того, что есть. Не надо ничего ломать. Мы будем действовать, основываясь на том, что есть».

И ко всей этой его стратегической «мудрости» добавляется и еще одна, но уже более зловещая.

Квинтэссенцией белорусского «развития» последних 20 лет являются слова Лукашенко, сказанные в интервью немецкой газете Handelsblatt 23 ноября 1996 года. Такое его понимание сути оптимальной власти для Беларуси, психологическая установка, некоторые его личностные качества и особенности белорусского народа и являются главной причиной породившей грубый, непросвещенный, циничный белорусский авторитаризм.

Приведу эти печально известные слова Лукашенко:

«И не все только плохое в истории Германии было связано с именем Адольфа Гитлера. В свое время Германия была поднята из руин, благодаря очень жесткой власти, введенной Адольфом Гитлером… Немецкий порядок формировался веками, при Гитлере это формирование достигло высшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента… Гитлер сформировал мощную Германию благодаря сильной президентской власти… Германия поднялась благодаря сильной власти, благодаря тому, что вся нация сумела консолидироваться и объединиться вокруг сильного лидера… Глава государства — президент, его авторитет, его ведущая роль выходят на этом этапе на первое место... Этому учит нас немецкая история».

И надо сказать, что все эти годы такой подход реализовывался очень жестко, напористо и бескомпромиссно, невзирая на отсутствие должных результатов.

К 2016 году стало совершенно очевидно, чем это обернулось для экономики, суверенитета страны, национальной культуры. Используя образное выражение Лукашенко, мы опять подошли «к краю пропасти». Властная вертикаль все эти годы была поставлена в условия, при которых, по сути, снизу доверху приходилось чиновникам усердно копировать, не только «приемы» управления, используемые Лукашенко, но скажем так, его «физику и дух».

Все последствия сложившейся атмосферы в вертикали власти перечислять не буду. Отмечу только главные негативы:

1. Целенаправленный подбор кадров под эту деструктивную среду.

2. Полностью исчез государственный, да и общественный заказ на образованных, интеллигентных, духовно продвинутых руководителей.

Самые вредоносные злокачественные ошибки режима

Несомненно, упустили перспективу развития страны - за отдельными малозначимыми «деревьями» не видели будущего «леса». Это из тех дел, о которых говорят: «Это не преступление, это хуже, это ошибка, стратегическая ошибка!»

Причем пришел Лукашенко как руководитель Беларуси на хорошее советское наследие и поимел немалую российскую помощь. В 90-ые годы потенциальные возможности Беларуси оценивались не ниже Польши, Чехии, Словакии.

А что же преобразовано в экономике, введено в строй при Лукашенко? А практически ничего. Не считать же объектами, обеспечившими развитие и стабильность в Беларуси, десяток резиденций главы государства, два с половиной десятка ледовых дворцов, строящаяся проблемная АЭС в Островце...

За время «правления» Лукашенко произошла одна из главных наших бед - деиндустриализация страны, и не начался полноценный переход к постиндустриальным технологиям.

Ничего значительного не построено, народное хозяйство в целом морально и физически устарело. А ведь возможности были!

Буквально до 2010 года Лукашенко говорил , что у нас достаточно денег, нам не нужны внешние инвестиции: «Я не буду свою страну загонять в кредитную кабалу».

Но ведь совершенно понятно, что в то время - время относительного достатка денег (примерно 1998 - 2010 годы) - надо было не столько жить сегодняшним днем, сколько (и это главное) надо было модернизировать народное хозяйство и экономически, и технически, в том числе, и через привлечение западных инвестиций.

Так нет же, - заговорили всерьез о модернизации предприятий и что-то реально попытались делать (в плане технического перевооружения через госпрограммы) только в последние годы, когда Россия урезала дотации и халявных денег стало намного меньше.

В эти годы экономика страны уже находилась в постоянном кризисе, поэтому с модернизацией ничего и не получилось, да и Госпрограммы оказались далеко не лучшим вариантом для технической модернизации промышленности и сельского хозяйства.

А экономически реформировать народное хозяйство все эти годы задача даже и не ставилась. Нелепый экономический курс, утвержденный на Всебелорусских собраниях, выполнялся с тупым, не допустимым в государственных делах упрямством. При этом вместо того, чтобы реформировать экономику и иметь конкурентоспособную продукцию, начали упорно разъезжать, «гойсать» по миру и искать рынки сбыта неконкурентной на европейских рынках продукции в экономически отсталых странах Азии, Африки, Латинской Америки, проездив кучу денег.

А теперь вспомним, куда тратились народные деньги все эти годы?

- Нелепые «Дожинки». Когда-нибудь будет подсчитано, сколько туда «вбухано» средств за 20 лет. В сущности, чуть подновляли районные центры, по-видимому, это нужно было, но несомненно это был далеко не первый приоритет.

- Далее ледовые дворцы, просто дворцы, резиденции, спорт высших достижений, проведение в стране всяких спортивных состязаний мирового уровня. Наверное, в экономически развитых, стабильных, социально благополучных странах все это и нужно, но только не у нас, в условиях откровенной нищеты значительной части народа, в условиях физического и морального износа большинства средств производства.

- Далее нелепые парады, всякие абсолютно формальные БПСМ, «Белая Русь», БСРМ, «Линия Сталина», Всебелорусские собрания...

- Но самые главные неоправданные расходы народных денег это, конечно, постоянная господдержка неэффективно работающих, убыточных предприятий, сравнимая с бюджетами областей, «перекрестное субсидирование», постоянные валютные кризисы. При этом, созданная Лукашенко система по сути своей такова, что позволяет властям безбоязненно и безнаказанно перекладывать все свои грубейшие ошибки, свою некомпетентность на плечи народа, залезая напрямую, открыто в его карман.

- И конечно, непомерные траты денег налогоплательщиков на содержание и развитие раздутого так называемого «силового блока». Средств на его содержание тратится больше, чем на поддержку сельского хозяйства.

Белорусский экспорт: «Украли ящик водки — продали, а деньги пропили»

Лукашенко всегда считал себя крупным специалистом по сельскому хозяйству, и здесь он проявлял, как нигде, много инициативы. Затронем только одну проблему, - экспорт продовольствия. Что имеем?

Производство продовольствия в Беларуси ныне - это не столько обеспечение нашего народа качественными и недорогими продуктами питания, сколько структура, работающая на убыточный экспорт продовольствия в Россию.

Экспорт продовольствия в таких объемах, как сегодня, – это «мельница», работающая очень напряженно, но, в сущности, вхолостую. Эта мельница безжалостно «перемалывает» людские ресурсы, плодородие и фитосанитарное состояние почв и при этом требует огромного импорта (топливо, пестициды, ветпрепараты, запасные части, техника, удобрения и др.). Этот импорт ресурсов, бесспорно, выше стоимости экспорта продовольствия (оценка Минэкономики, 2011 г.)

Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Русак, знавший проблему изнутри, написал в 2008 году:

«Но тратить огромнейшие средства налогоплательщиков на поддержку зарубежных потребителей не такой уж богатой стране, как наша, контрпродуктивно».

Чрезмерный экспорт продовольствия держит в чрезмерном напряжении хозяйства, районы, области, всю республику.

У нас ныне почти половина пашни «работает» на экспорт продовольствия. При этом импортоемкость такого экспорта, связанная с покупкой за пределами республики энергоносителей, пестицидов, удобрений, запчастей, ветпрепаратов, настолько высока, что делает экспорт продовольствия хронически невыгодным.

Агроклиматический потенциал Беларуси значительно уступает Польше, Германии и США. Нам надо ясно представлять и все время иметь ввиду, что при открытом рынке продовольствия, только по причине климатической специфики нашей страны, производство продовольствия у нас всегда будет слабо конкурентноспособным на мировых рынках.

Уже давно известно, что биологический потенциал почв, к примеру, в США в среднем почти в два (точнее в 1, 87) раза выше, чем в Беларуси. Это означает, что при тех же материальных затратах фермер США на единицу труда производит на 87 % больше продукта, чем наше сельскохозяйственное предприятие.

Рассчитаны коэффициенты биологической продуктивности почв разных стран. Для России в среднем он равен 100 (как и для Беларуси). Для США, как уже отмечалось, - 1,87, для Западной Европы, - примерно 150 (для примера показатели высоких коэффициентов: Индии - 363, Индонезии — 523).

В настоящее время имеется в сельскохозяйственном обороте около 1 млн га малопродуктивной пахотной земли (балл кадастровой оценки ‒ менее 22). Во многом это также является следствием избыточного экономически, почвенно-климатически и социально неоправданного экспорта продовольствия.

Преследуется и такая цель: чем больше «ворочается земли», тем больше «фронт работы», и постоянный внутренний сбыт для производимой в Беларуси не самой качественной сельхозтехники.

Подкуп населения

На этом фоне Лукашенко было принято еще одно преступное по сути решение: перед выборами 2010-го года резко, не считаясь с экономическими и финансовыми законами, государство повысило зарплаты и пенсии. Правда, известные и авторитетные белорусские экономисты и финансисты настойчиво предупреждали, это все это очень скоро и дурно закончится.

И, действительно, после выборов, буквально через несколько месяцев - кошмарный финансово-экономический кризис: белорусский рубль и вклады населения обесценились в три раза (!). А тут еще через пару лет подоспели и западные санкции против России, что сразу и сильно «аукнулось» в Беларуси.

По сути, экономика так до сих пор так и не пришла в себя. А властям, как говорится, как с гуся вода, «морду дубом» и вперед на новые выборы!

Общество не должно позволять власти так поступать, так вести себя. Вот уж действительно, совесть – это глас Божий в человеке. Нет совести, и Бог через таких людей не действует. Казалось бы, как это принято в цивилизованном мире, попросите прощения у людей и уйдите себе с миром. Белорусы простят, они в массе своей толерантны, не злопамятны и милосердны.

Какие Лукашенко называет причины экономического коллапса

Согласно утверждению Лукашенко, на 70% тяжелейшее кризисное состояние нашей экономики предопределяется внешними факторами и только на 30% внутренними. Он формулирует это так:

«Я бы сказал так: если на экономику [негативно] влияют все факторы в размере 100%, то как минимум 30% — это наше».

Тогда закономерен вопрос: что же за тип экономики построен в Беларуси за 20 лет под его руководством, если он (этот тип) как губка впитывает в себя все внешние негативы, не имеет никакого «гомеостаза» против них? Почему подобного не наблюдается в большинстве соседних с нами стран, и наконец имеет ли право такая модель на дальнейшее существование?

Вполне понятно, что так говоря, он подталкивает электорат к пониманию, что виноват не Лукашенко, а на 70% «гадит» нам внешний мир. Не будь этого, все было бы ок. По-другому, белорусская модель хороша — внешний мир плох.

Один человек у власти более 20 лет. Такое еще наблюдается только у 13 африканских и трех азиатских беднейших стран.

Количество милиции на душу населения самое высокое в мире - более 1400 человек на 100 тысяч населения (в 6 раз больше чем в БССР, в Польше ныне около 250).

Количество оправдательных приговоров в белорусских судах 0,3% (в США более 30%).

На содержание силового блока тратится денег больше, чем на поддержку сельского хозяйства.

Продолжительность жизни мужчин в Беларуси в сельской местности менее 62 лет (в Германии 84).

Примерно 70% белорусов в возрасте от 18 до 30 лет желают уехать из Беларуси.

В Беларуси более от 300 - 700 тысяч гастарбайтеров. В 90% аспирантур значительный недобор аспирантов. Профессия ученого перестала быть престижной и высоко оплачиваемой.

Все пять (!) «выборов президента» в Беларуси не были признаны международными организациями честными и справедливыми, а Лукашенко не признан легитимным президентом.

Недели, если не дни, Лукашенко сочтены

В последнюю неделю все более подтверждается версия о том, что в России принято решение об отстранении Лукашенко от власти. Соглашусь с версией координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрия Бондаренко: спецслужбы Беларуси положили на стол белорусского диктатора некие документы, которые подтверждают реализацию этого плана российскими властями и наличие заговорщиков внутри Беларуси.

Да, имеются и общеизвестные факты, заставляющие задуматься: Беларусь вместо обещанных 24 или 25 миллионов тонн нефти получила в 2016 году только 18 миллионов тонн. Все заявления о том, что ситуация с валовым внутренним продуктом Беларуси в последние месяцы года якобы стала улучшаться, не имеют под собой никакой почвы. При таких потерях основного сырья, которое дает наибольшую экспортную выручку, реальное падение ВВП в этом году составляет не менее 5%.

И в России уже заявили, что в следующем году Беларуси дадут тоже только 18 миллионов тонн нефти. Это фактически выбивает подпорки из-под белорусского режима и личной власти Лукашенко.

Поэтому судьба Лукашенко как правителя предрешена.

Нет никаких оснований думать, что жизнь белорусов при действующем режиме измениться в лучшую сторону. Но ситуация в мире и регионе развивается динамично. Растет недовольство белорусов властью. Прогноз - несмотря на любые действия Лукашенко, ситуация будет развиваться уже по неконтролируемому властями сценарию.

Настало время проявить волю как ответственным белорусским политикам, так и самим белорусам. Надо быть готовым к серьезной борьбе за свои права, за свободу, за независимость страны, экономический и социальный прогресс.

Михаил Кадыров, специально для charter97.org