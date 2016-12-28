Северинец: Милиционеры уже составляют протоколы заочно 4 28.12.2016, 8:26

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Павел Северинец

Фото: charter97.org

Политику выписали 15-й штраф за участие в уличных акциях.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец в очередной раз оштрафован за участие в многодневной акции солидарности с блогером Эдуардом Пальчисом.

Сумма штрафа составила 50 базовых величин (1.050 рублей). Как сообщил политик БелаПАН, такое решение было принято одним из районных судов Минска 6 декабря, однако копию решения он получил по почте только сейчас.

Акция в поддержку создателя блога 1863x.com Эдуарда Пальчиса у стен Мингорсуда, где рассматривалось уголовное дело в его отношении, началась 14 октября и возобновлялась ежедневно до 24 октября в те дни, пока шел процесс в закрытом режиме. 28 октября Пальчис был признан виновным в разжигании розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности, а также в изготовлении и распространении порнографических материалов и приговорен к одному году девяти месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Он был освобожден в зале суда.

Ранее Северинец был уже трижды оштрафован по протоколам, составленным во время продолжительной акции. Таким образом, сумма штрафов, вынесенных за участие в пикете в поддержку Пальчиса, составляет 4.200 рублей.

«Это уже пятнадцатый мой штраф за год. Общая сумма штрафов — 14.280 рублей», — сообщил политик, не уточнив, какая часть из них оплачена.

По словам Северинца, должны состояться суды еще минимум по двум протоколам, составленным в его отношении за участие в несанкционированных акциях. «Милиционеры уже даже ко мне не подходят, а составляют протоколы потом заочно», — отметил сопредседатель оргкомитета БХД.