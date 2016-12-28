Trump Tower в Нью-Йорке эвакуировали из-за детских игрушек 28.12.2016, 8:47

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В Нью-Йорке из-за подозрительного предмета эвакуировали людей из небоскреба, где расположена штаб-квартира Дональда Трампа.

СМИ сообщали, что подозрительный пакет был найден в холле холла Trump Tower - на первом этаже здания. Сумку оставили или забыли у входа в магазин спортивной одежды Nike.

Вскоре после этого полиция Нью-Йорка отчиталась, что пакет "был осмотрен взрывотехническим отрядом полиции", передает "Интерфакс".

"Судя по всему, речь идет о бесхозной сумке, не представляющей опасности", - говорится в сообщении в полицейском Twitter.

Британская телекомпания Sky News со ссылкой на данные полиции сообщила, что в пакете оказались детские игрушки.