Расшифрованы записи речевого самописца Ту-154: «Закрылки! Командир, падаем!» 16 28.12.2016, 8:57

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Фото: Артур Лебедев/ТАСС

Специалисты центра ВВС Минобороны РФ провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море.

По данным СМИ, на записи были слышны крики в кабине пилотов: "Закрылки, с...а! Командир, падаем!" Однако, несмотря на возможные неисправности элементов крыла, источник "Интерфакса", близкий к расследованию, утверждает, что приоритетной версией крушения стала ошибка пилотирования.

Тем временем следствие допросило новых очевидцев авиакатастрофы Ту-154 в районе Сочи, в том числе человека, снявшего на видео взлет, полет и падение воздушного судна в море, и получило образцы топлива, которым заправляли самолет, говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 27 декабря, на сайте Следственного комитета России (СКР), пишет NEWSru.com.

Следователи совершили "подомовой и поквартирный обход", чтобы установить свидетелей произошедшего.

"Помимо этой видеозаписи, также изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами", - сообщили в СК.

Отметим, что одним из очевидцев стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который на дежурном катере находился на посту и видел падение самолета. Его показания указывают на ошибку пилота: у лайнера сразу после взлета был неестественно задран нос, что показалось очевидцу странным.

Следователи изъяли образцы топлива из топливозаправщика, производившего дозаправку самолета, по ним назначены соответствующие исследования. Было назначено проведение нескольких десятков судебно-медицинских, молекулярно-генетических и других экспертиз.

За прошедшие сутки установлено место падения, которое изучается с помощью глубоководной техники, подняты фрагменты фюзеляжа, двигателя и бортовой самописец, который доставлен в Москву для расшифровки. Специалисты осмотрели, сфотографировали и упаковали несколько тысяч обнаруженных предметов одежды, личных вещей и документов погибших.

Детально исследована местность от летного поля аэропорта Сочи до береговой черты по траектории полета воздушного судна.

Участники поисковой операции подняли из моря два бортовых самописца, располагавшихся в килекормовой части самолета, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС. Состояние "черных ящиков", которые были обследованы с помощью технических средств, он охарактеризовал как приемлемое и сообщил, что они подлежат расшифровке.

"Самописцы помещены в защитный корпус, который позволяет сохранять данные в неприкосновенности на протяжении 36 часов. Это гарантированное время в случае их механического неповреждения. На протяжении этого времени морская вода им не страшна", - сказал источник.

Как сообщает Life со ссылкой на близкий к следствию источник, эксперты без проблем смогли расшифровать запись с речевого бортового самописца. По его словам, разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с...а!" Затем звучит крик: "Командир, падаем!"

Полностью запись в опубликованной позже расшифровке сайта выглядит так:

- Скорость 300... (Неразборчиво.)

- (Неразборчиво.)

- Забрал стойки, командир.

- (Неразборчиво.)

- Ух, е-мое!

(Звучит резкий сигнал.)

- Закрылки, с...а, че за х...ня!

- Высотометр!

- Нам... (Неразборчиво.)

(Звучит сигнал об опасном сближении с землей.)

- (Неразборчиво.)

- Командир, мы падаем!

Эксперты предложили интерпретацию записи: рассогласованно сработали закрылки

Источник из центра ВВС Минобороны сообщил, что анализ показаний самописца подтверждает версию об ошибке пилотирования, но не привел подробностей, связанных с записью "черного ящика".

Источник в оперативном штабе на месте ЧС рассказал, что, по предварительным данным, причиной крушения послужило "сваливание" при недостаточной для взлета подъемной силе крыла.

"По предварительным данным, на борту рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился", - объяснил он.

По его словам, пока не установлена причина, по которой закрылки могли сработать нештатно. Официальные данные о расшифровке записей пока не опубликованы.

Эксперт Life отметил, что при расшифровке черных ящиков специалисты услышали характерный сигнал системы, который сопутствует превышению угла атаки. "Эта система автоматически реагирует на критический угол атаки", - пояснил источник.

Он подчеркнул, что только по обрывкам фраз членов экипажа делать окончательные выводы о причинах катастрофы преждевременно: "Это может быть субъективный взгляд со стороны экипажа, который, правда, подтверждает записанный звук автоматической речевой сигнализации, оповещающий экипаж о превышении угла атаки".

По его мнению, у экипажа во время набора высоты возникли какие-то проблемы со взлетно-посадочной механизацией. Закрылки управляют движением самолета по вертикали на малых скоростях. В выпущенном состоянии они увеличивают подъемную силу крыла. Положение закрылков важно как при взлете, так и при посадке. В чем именно выражались проблемы у Ту-154, пока сказать нельзя. Возможно, это была ошибка пилотов при управлении механизацией, а может быть, и несинхронная уборка механизации, отметил эксперт.

Похожие выводы содержатся в публикации "Коммерсанта": причиной нештатной ситуации на борту могли быть закрылки, однако пилоты усугубили ситуацию до критической, пытаясь компенсировать пикирующий момент и чрезмерно задрав нос самолета.

Ранее сообщалось о подъеме параметрического самописца и о передаче его на расшифровку в один из НИИ Минобороны в Москву, однако, по данным Life, в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил он пока не поступил и когда начнется его расшифровка - не известно.

"Вещи плавают, какие-то матрасы": опубликованы переговоры спасателей, нашедших обломки Ту-154

К вечеру сайт телеканала 360 опубликовал расшифровку переговоров диспетчера с пилотами вертолетов, задействованных в поисково-спасательной операции. Пилоты вертолетов Ми-8 и Ка-32 первыми обнаружили место крушения самолета Минобороны РФ. Из записи следует, что диспетчеры неоднократно пытались связаться с пропавшим самолетом по разным каналам.

Масляные пятна на воде обнаружил вертолет Ми-8. В темноте пилотам также показалось, что они обнаружили обломок самолета, однако оказалось, что это труба. "Высота 100 м, над трубой висел 30 м. Считаю, что труба. Ошибочно. В сумерках ошибочно приняли за самолет трубу", - говорит пилот Ми-8 на записи. Затем он докладывает, что видит мусор и предмет, похожий на желтый спасательный жилет.

Затем к поискам подключается вертолет Ка-32. На 34-й минуте переговоров пилот Ми-8 докладывает диспетчеру, что обнаружил предполагаемое место крушения Ту-154.

Снизившись до 40 м, он разглядел на поверхности воды авиационные колеса, мусор и предметы, похожие на вещи пассажиров. Пилот Ка-32 подтверждает: "Вещи плавают, какие-то матрасы". "У заключительного корабля еще что-то плавает, течение туда несет. Плавают оранжевые плоты и обшивка. Местами то ли игрушки, то ли вещи. Пройду вдоль берега, может, там что-то увижу".

"Подтверждаю: много чемоданов, вещей, также колеса самолета. Очень похоже на место падения. Людей пока не наблюдаю", - отзывается Ми-8. Ка-32 указывает на обшивку самолета и передает координаты находки. После этого обоим вертолетам поступают команды заканчивать работу и возвращаться в аэропорт.

Фрагментов самолета столько, что говорить об "основной части" в Минтрансе сочли невозможным

Глава Минтранса Максим Соколов подчеркнул, что информация с регистратора очень важна для следствия и поможет выяснить причины аварии, передает РИА "Новости".

Соколов подтвердил, что в ходе спасательной операции были обнаружены фрагменты самолета - части фюзеляжа, двигателя и других конструктивных элементов. Все обломки спасатели поднимут со дна и доставят на берег.

"Самолет распался на несколько фрагментов, поэтому говорить о какой-то основной части, наверное, сейчас не представляется возможным", - добавил министр.

Есть несколько локализованных зон нахождения фрагментов самолета. "Основная зона была, и мы по ней сейчас работаем, там именно сконцентрировано большое количество судов... И эта зона находится в пределах одной морской мили от береговой линии на глубине от 17 до 30 м", - сообщил Соколов.

Он добавил, что качество топлива Ту-154 будет проверено в рамках работы технической комиссии Министерства обороны, пока какие-либо выводы делать преждевременно. Водолазы МЧС совершили 104 спуска на месте крушения, в том числе за текущий день - 32 спуска, в ходе которых были обнаружены 17 фрагментов самолета, включая два шасси, одну стойку шасси, эксплуатационный люк, часть крыла, три части одного двигателя, пассажирские кресла, личные вещи пассажиров. Кроме того, найдены многочисленные останки погибших.

Самолет Минобороны РФ Ту-154 25 декабря в 01:38 по московскому времени вылетел с аэродрома Чкаловский в Подмосковье и направлялся на авиабазу Хмеймим в сирийской Латакии. В Сочи воздушное судно остановилось на дозаправку, о чем не было известно заранее. В 05:27 по Москве самолет пропал с радаров спустя несколько минут после вылета из аэропорта Адлера. Позже стало известно, что лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

На борту воздушного судна находились 92 человека. Среди жертв катастрофы - 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова и его руководитель Валерий Халилов, три съемочных группы (телеканалов НТВ, "Звезда" и Первого канала), врач Елизавета Глинка, которая везла в Сирию медикаменты, а также директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и члены экипажа.