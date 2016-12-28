Эксперт: Внезапное изменение правил игры уничтожит агротуризм 1 28.12.2016, 9:01

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Валерия Клицунова

В Беларуси создана рабочая группа для выработки предложений по «совершенствованию деятельности субъектов агроэкотуризма».

Об этом Myfin.by рассказала председатель объединения «Отдых в деревне» Валерия Клицунова.

– В группу входят руководители министерств и ведомств, банков, вхожу я, несколько хозяев агроусадеб. В январе будем все эти вопросы обсуждать, и до 20 числа должен появиться проект нормативного акта, – пояснила глава объединения.

«Люди просто вложили много денег»

Одной из главных проблем развития агротуризма, по ее словам, стал бурный рост отрасли. С нулевого уровня, который был в 2002 году, до 2 263 субъектов на конец 2015-го.

– Это колоссальный взрыв, которого никто не ожидал. Наш народ оказался очень талантливым. Тема новая, людям не мешали, указом №372 были созданы идеальные условия для развития, – охарактеризовала 14 последних лет Клицунова.

И развивались в результате все по-разному, добавила она. Кто-то делал домики поскромнее, а кто-то вложил огромные деньги и стал богатой усадьбой.

– Некоторые из этих лидеров развиваются достаточно узко – только еда и проживание. Нет всего комплекса услуг, нет ощущения деревни. Они живут за счет проведения свадеб, дней рождений, корпоративов, – объяснила собеседница.

В итоге, по ее словам, эти усадьбы кое-кто начал называть монстрами агротуризма и возникла инициатива по выводу их из-под льготных условий в категорию ИП.

– Хотя эти люди ничего не нарушили, они просто вложили много денег. А надо понимать, что при таком формате мини-гостиницы, если вы не проводите свадеб или корпоративов, то ваш бизнес обречен, – говорит Клицунова.

С такими людьми надо работать, поскольку это болезнь роста, считает она, но не менять внезапно правила игры, уничтожая данный сегмент и ломая судьбы сотен семей.

– Зачем вообще запрещать проводить такие мероприятия? Почему люди должны есть майонезные салаты в душном городе, а потом выбегать курить на балкон? Почему не делать это на природе? – задает собеседница риторический вопрос.

Поэтому предлагаемое решение: не трогать указ до 2021 года. Позволить усадьбам проводить свадьбы и корпоративы без перевода в статус ИП, а просто взимать с них дополнительный сбор.

– Переходить же в разряд предпринимателей никто не станет. Нельзя ресторан устроить на своей кухне: нужно выводить часть дома из жилфонда, соответствовать всем требованиям санстанции. Но их никто из хозяев не пройдет, – уверена она.

Ведь инфраструктура, существующая сейчас, сделана под указ №372, по которому нужны просто нормальные условия частного дома. Никто же не строил отель или ресторан, объясняет председатель объединения.

– Немаловажно и то, что мы не хотим раскола в своих рядах. Казалось бы, владельцам маленьких усадеб надо радоваться: ведь у них исчезли бы конкуренты. Но это не так. У каждого свой клиент. В крупные усадьбы едут свадьбами, а в небольшие – семьями, – считает собеседница.

По словам Клицуновой, изменения правил игры теперь не нужны еще и из-за кризиса. Люди думают, как бы выжить, число посещений в усадьбах уменьшилось до 40-50 процентов.

– Хотя у тех, кто серьезно занимается этим бизнесом, вкладывается, доходы могли и не упасть, а может, даже вырасти. Они работают с туроператорами, ездят на выставки, имеют прекрасные сайты… – перечисляет она.

А вот те, кто просто жил, не заботясь о мощном потоке клиентов, страдают серьезней. Раньше спрос был больше, можно было не вкладываться в маркетинг и развитие.

– Но то время уже ушло. И все, кто пришел в агротуризм, должны понимать – это тоже бизнес. Надо думать, как продать свои услуги, рекламироваться, создавать конкурентные преимущества, свои «фишки» и так далее, – советует собеседница.

«Многие дети вернулись, делают сайты»

Именно это – инновационность и креативность – Клицунова называет основным трендом в теперешнем развитии агроэкотуризма.

– Больших инвестиций сейчас нет. Значит, если хотим выжить, надо что-то придумывать. Чтобы создать впечатление для туриста, совсем необязательно вкладывать в свой объект миллионы, – считает она.

И привела в пример новый объект – фольварк «Королевская голубика» в Червенском районе, где выращивают эту ягоду и сделали ее своей «фишкой».

– Возят туристов на тракторе с вагончиками, показывают процесс. А сейчас у них зимняя программа, потому что оказалось, что у Санта-Клауса любимое лакомство – голубика. Так случайно совпало, – рассказывает собеседница.

Второй тренд – экологичность. В стране разработан Национальный план по зеленой экономике. Да и в целом, туристу небезразлично, какие технологии ты используешь.

– Общественное объединение «Пуховичский край», например, выступило с инициативой «Озеленение крыш зданий». Это когда крыша покрыта не битумом, там, а садиком или газоном, – объясняет Клицунова.

Третий тренд – инклюзивность, то есть создание безбарьерной среды для инвалидов, людей с особыми нуждами, но при этом без деления туристов на разные категории.

– Речь идет о создании общей туристической инфраструктуры, универсального дизайна. Не надо отделять: вот это тропа для здоровых, а вот это для колясочников. Смысл инклюзивности в том, что все идут вместе, – говорит она.

И поясняет: большие буквы нравятся всем, а не только слабовидящим. Идти по наклонной хочется и мамам с колясками, а не только тем, у кого не работают ноги.

– Сейчас реализуется, например, проект «Воложин без барьеров». В районе создается максимум инфраструктуры, делается хостел для людей с инвалидностью, турагентство, – рассказывает собеседница.

Четвертый тренд – вовлечение усадеб в региональное развитие. Деятельность многих из них уже давно вышла за границы своих территорий.

– Они создают туристические кластеры, организуют зеленые маршруты, взаимодействуют с местными музеями, ремесленниками, фольклорными коллективами… То есть стали катализаторами развития. Деньги работают с эффектом мультипликации, – поясняет Клицунова.

Пятый тренд – вовлечение молодых. Хозяева усадеб вложили в дело много денег, созданы поместья, имения – кому это все останется? Естественно, сыновьям, дочерям.

– Многие дети обучились туризму, теперь вернулись, делают сайты, еще что-то. Появились молодые хозяева. При нашем объединении открылся филиал кафедры факультета международных отношений БГУ, – перечисляет председатель объединения.

И наконец, шестой тренд – постоянное обучение и повышение квалификации. Для владельцев усадеб проводится много тренингов и стажировок.

– Этим летом в Польше обучились две группы по 35 человек в каждой. Безумно дорогая программа, ее предложили поляки: две недели, полдня лекции, полдня осмотр реальных объектов, – рассказала она.