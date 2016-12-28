В РФ из-за нехватки денег взбунтовался Татарстан 11 28.12.2016, 9:11

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Российская Федерация уже давно никакая не федерация.

"Татарстан взбунтовался. Конечно же, из-за денег", - пишет Дмитрий Гудков на своей странице в Facebook в связи с публичным выступлением главы Татарстана Рустама Минниханова, который раскритиковал планы федерального центра по изъятию денег у регионов-доноров.

"Регионов-доноров у нас немного. На всю страну - меньше десятка. Но именно они наиболее влиятельны, и именно против них правительство приняло крайне опасную меру: забирать еще 1% процент с налога на прибыль. Раньше забирали 2%, теперь - 3%, а это очень и очень серьезные деньги. Взамен пообещали поддержку консультациями, читай "вы нам деньги, мы вам - спасибо".

Вот и получили взамен обвинения в нарушении Конституции (когда надо, о ней в Татарстане вспоминают) и критику "некоторых наших федеральных руководителей", которые обманывают президента. Пока еще президент хороший.

Наверно, в правительстве позабыли 90-е годы, когда федеральный центр не знал, что бы еще такое пообещать Татарстану, чтобы он остался в составе РФ. С трудом уговорили. Теперь успокоились и снова бегут к тем же граблям.

Российская Федерация уже давно никакая не федерация. По отношению к регионам она ведет себя как типичная империя: выкачивает деньги в центр и там перераспределяет, как заблагорассудится федеральному правительству. Какие уж тут права регионов. Большинство из них молчит, а то и этих денег не увидит, но "доноры" уже поднимают голос. Они ведь являются донорами не только денег, но - некоторые из них - и электората, гигантских приписок на выборах. А 2018 год не за горами.

Это у граждан можно отбирать права, ничего не давая взамен. А вот региональные элиты уже начинают роптать".