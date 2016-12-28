«Бомж - лучший в истории футзала»: как Фалькао детишек разыграл 28.12.2016, 9:20

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Легендарный бразилец Фалькао принял участие в детском матче, не раскрывая свою личность.

Дважды чемпион мира и четырежды лучший игрок в футзал во всем мире бразилец Фалькао поучаствовал в интересном эксперименте, пишет Корреспондент.

С целью того, чтобы в мировом спорте все были солидарны со всеми, Фалькао замаскировался в бомжа и пришел на матч детских команд. Долго выпрашивая у тренера, чтобы тот выпустил его на поле, он все же добился своего, после чего начал матч.

После нескольких неуклюжих попыток обработать мяч, легендарный футболист начал демонстрировать свое мастерство ребятам. После окончания матча он снял с себя парик и часть грима, рассказал почему все это было затеяно и сделал фотографии со всеми желающими.