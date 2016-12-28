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Ураганный ветер повалил деревья в Минске

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  • 28.12.2016, 9:25
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В Минске 27 декабря при падении деревьев в результате порывов ветра повреждено 8 легковых автомобилей.

Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"Из-за порывов ветра до 15 м/с произошли одиночные падения деревьев во дворах жилых домов в Минске на проспекте Пушкина, на ул.Казинца и ул.Корженевского. В результате повреждено 8 легковых автомобилей и остекление балкона квартиры на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

По данным ГПО "Белэнерго", 27 декабря в 22.40 поступило сообщение об отключении электроэнергии в трех населенных пунктах Копыльского района Минской области.


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