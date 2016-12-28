Деньги проедены, а «Камволь» остался 12 28.12.2016, 9:34

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АНДРЕЙ КОБЯКОВ

Премьер-министр пожаловался, что работа ОАО «Камволь» после «модернизации» по-прежнему неудовлетворительная.

Об этом премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил на заседании президиума Совета министров 27 декабря в Минске.

Заседание было посвящено вопросу создания единого камвольно-суконного производства на базе ОАО «Камволь», пишет БелаПАН.

Кобяков напомнил, что по итогам посещения главой государства в 2012 — 2013 годах открытых акционерных обществ «Камволь» и «Сукно» было принято решение о проведении модернизации указанных предприятий с выходом на уровень, отвечающий лучшим мировым производствам аналогичного профиля.

«Сегодня инвестиционный проект по комплексной модернизации ОАО «Камволь» практически завершен: выполнены строительно-монтажные работы, введено в эксплуатацию оборудование. Вместе с тем, финансово-хозяйственная деятельность предприятия по-прежнему неудовлетворительная», — цитирует премьера пресс-служба правительства.

«Хотелось бы услышать, что не получилось, какие меры принимаются сегодня и что еще надо сделать для обеспечения эффективной работы ОАО Камволь», — отметил Кобяков.

По его словам, в связи с изменениями конъюнктуры рынка шерстяных тканей и связанным с этим увеличением сбытовых рисков реализация инвестиционного проекта ОАО «Сукно» так и не была начата. Предприятие сегодня находится в тяжелом состоянии.

«Принимаемые меры по стабилизации ситуации в ОАО «Сукно» не позволяют обеспечить эффективную работу предприятия на долгосрочной основе. Вместе с тем, ОАО «Сукно» — сегодня единственное в республике предприятие по выпуску суконных тканей. На производстве сегодня занято более 360 человек, большую часть из которых составляют женщины. Необходимо принять решение о дальнейшей судьбе ОАО «Сукно». И данный вопрос не терпит отлагательств», — резюмировал Кобяков.

Как отметил премьер-министр, концерн «Беллегпром» видит выход из создавшегося положения в создании единого камвольно-суконного производства на реконструированной площадке ОАО «Камволь».