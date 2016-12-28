закрыть
28 декабря 2016, среда, 11:49
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Калачев отказался от «чумового» контракта с «Анжи», который сделал бы его царем Беларуси

  • 28.12.2016, 10:01
  • 10,742
Тимофей Калачев

Бывший вице-президент «Ростова» рассказал, как в 2014 году белорусский полузащитник команды отверг крайне выгодное в финансовом плане предложение «Анжи».

«Весной 2014 года Тимофея Калачева хотели видеть в «Анжи». Махачкала давала серьезные деньги и контракт на три года. Мы сидим на кипрском сборе, думаем, как дальше жить: Шешукова забирает «Локо», если еще и Калачев уходит — беда. А предложение такое, о котором мы обязаны ему сказать. Чумовые деньги. Умножь на три года – все, царь Беларуси.

  Мы говорим: мол, Тимоха, так и так. А он отвечает: «Никуда я не поеду. Хочу стать рекордсменом «Ростова» по количеству матчей». Через два месяца он выиграл Кубок России и сказал: «Видите, как я все прочухал». Таких людей сейчас мало», — сказал Александр Шикунов в интервью «Чемпионату».


Мнение

Остаться человеком
Остаться человеком Дмитрий Дрозд
Неудачи преследуют росатомовскую стройку в Беларуси
Неудачи преследуют росатомовскую стройку в Беларуси Андрей Ожаровский
Продажная любовь: почему ссорятся Путин и Лукашенко
Продажная любовь: почему ссорятся Путин и Лукашенко Виталий Портников
Вредители во власти
Вредители во власти Владимир Шанцев


Интервью

Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус