Калачев отказался от «чумового» контракта с «Анжи», который сделал бы его царем Беларуси 28.12.2016, 10:01

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Тимофей Калачев

Бывший вице-президент «Ростова» рассказал, как в 2014 году белорусский полузащитник команды отверг крайне выгодное в финансовом плане предложение «Анжи».

«Весной 2014 года Тимофея Калачева хотели видеть в «Анжи». Махачкала давала серьезные деньги и контракт на три года. Мы сидим на кипрском сборе, думаем, как дальше жить: Шешукова забирает «Локо», если еще и Калачев уходит — беда. А предложение такое, о котором мы обязаны ему сказать. Чумовые деньги. Умножь на три года – все, царь Беларуси.

Мы говорим: мол, Тимоха, так и так. А он отвечает: «Никуда я не поеду. Хочу стать рекордсменом «Ростова» по количеству матчей». Через два месяца он выиграл Кубок России и сказал: «Видите, как я все прочухал». Таких людей сейчас мало», — сказал Александр Шикунов в интервью «Чемпионату».