Сдали нервы: брестчанин разбил на границе запрещенную водку 7 28.12.2016, 10:04

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Мужчина вез алкоголь из Польши, но у него был «перевес» - от лишнего он решил избавиться.

Мужчину оштрафовали за то, что он разбил на границе 8 бутылок спиртного.

Житель Бресткой области ввозил алкоголь через «зеленый коридор» - у него был явный «перевес»:

- Пытаясь уклониться от ответственности за недекларирование товара, он разбил в режимной зоне восемь бутылок с алкогольными напитками, - сообщила пресс-служба Гродненской региональной таможни.

Нарушитель был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.23.32 КоАП («Нарушение режима в пунктах пропуска через государственную границу Республики Беларусь»).