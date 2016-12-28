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Водолазы подняли фрагменты фюзеляжа и вещи пассажиров Ту-154

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  • 28.12.2016, 10:25
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Фото: ТАСС, Артур Лебедев

Водолазы МЧС РФ за сутки совершили более трех десятков погружений.

Водолазы подняли на поверхность фрагменты фюзеляжа и вещи пассажиров разбившегося под Сочи Ту-154.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю в среду.

Водолазы МЧС за сутки совершили более трех десятков погружений для поиска и подъема обломков потерпевшего крушение у берегов Сочи самолета ТУ-154, уточнили в пресс-службе.

Всего в поисковой операции в акватории Черного моря задействованы более 3,6 тыс. человек. В районе крушения работают 45 морских судов, а также катеров Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

На всех судах находятся водолазы-спасатели, а также оборудование, необходимое для проведения подводных поисковых работ.


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