Леонид Заико: Беларусь сейчас как вокзал, но люди стоят с пустыми чемоданами 5 28.12.2016, 10:21

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Леонид Заико

Известный белорусский экономист, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико поделился своим прогнозом для следующего года.

Интервью с экспертом публикует kp.by.

- Леонид Федорович, кризис как-то затянулся. 17-й год будет лучше или хуже, чем нынешний? Свет в конце тоннеля появится?

- Иногда свет в конце тоннеля – это идущий вам навстречу поезд с его яркими фарами. И, боюсь, что такой момент может получиться. А ждать ничего не надо, надо действовать. Это известная позиция, которую знают ученые: в сложных ситуациях, кода люди сами переключаются на собственное решение проблем, это и есть позитив. Надеяться на зарплату в $500 можно, если сам поедешь туда, где минимум $500 получают – добывая нефть в России или работая официантом в Брюсселе. Страна, особенно молодое поколение, стоит перед вызовом - как интегрироваться в эту новую жизнь. Пока Беларусь мне напоминает вокзал. Но люди стоят с пустыми чемоданами…

- Чем же их наполнить?

- Амбициями, образованием, драйвом, желанием быть первыми. Вообще, я оптимист. Я думаю, что если действовать профессионально, то можно стимулировать развитие национального бизнеса. Надо просто подарить 118 квадратных километров земли начинающим предпринимателям. В каждом районе отдать в бесплатное пользование по квадратному километру земли – для бизнеса, строительства предприятий, развития. Это не требует никаких затрат. Просто подписать документ. Более чем 150 лет назад так сделало американское правительство, когда решало, как помочь развитию университетов. Они просто подарили университетам землю. И этого оказалось достаточно. Нам нужны решения, которые были бы заметными, интересными, оригинальными. А у нас – пенсионный менеджмент. Пенсионеры стали руководителями и предприятий, и страны. Это опасно. Напоминает времена брежневского застоя.