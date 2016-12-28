Квадратный метр продолжит дешеветь 9 28.12.2016, 10:27

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Что будет с жильем, стоит ли влезать в строительство и покупку квартиры?

Прогноз по недвижимости дал kp.by председатель совета Белорусской ассоциации «Недвижимость» Николай Простолупов.

- Санкции в отношении России, скорее всего, продлят. А, значит, экономика соседней страны продолжит опускаться. Вот мы до лета вместе с Россией и будем катиться вниз, если говорить об экономике. То есть у нас сохранится тренд на снижение стоимости жилья. До лета это будет где-то минус 7-10% к нынешней цене. Дальше все будет зависеть от того, снимут ли санкции, объявят ли в Беларуси какую-то новую экономическую реформу, будут ли реальные изменения в экономике, производстве, денежно-финансовой политике.

- То есть, если сейчас квадратный метр $1100, то к лету станет примерно $950.

- Примерно так. Хотя и сейчас есть такие цены в новостройках. Есть и по $900 долларов.

- Получается, сейчас лучше не влезать в стройку и дождаться хотя бы весны?

- Думаю, будут застройщики, которые все равно не захотят снижать цену. Они и сейчас упираются. Однако новые проекты будут дешевле, конечно, чем сейчас. А вот сколько появится этих новых проектов – вопрос. Но то, что до февраля можно подождать, это факт. Вот в феврале можно будет смотреть, как повел себя рынок. Есть риск, что некоторые застройщики просто заморозят строительство – пока ситуация не стабилизируется.

- Стоит ли сейчас улучшать жилищные условия? Допустим, продать однушку, а через 2-3 месяца купить двушку?

- Если покупать новую квартиру, то смысл есть, так как количество квартир уменьшается – потом просто не будет выбора. А если покупать взамен, то особенной разницы нет. Вот сейчас однушка стоит 40 тысяч долларов, а двушка 50 тысяч. И та, и другая к лету подешевеют, допустим, на 10%. Потеря составит около 1 тысячи долларов. Лучше уж сейчас заплатить эту тысячу и решить квартирный вопрос.

- А инвестировать в недвижимость сейчас выгодно?

- Выгодно, если покупать квартиру на акциях – ведь застройщики вынуждены время от времени объявлять какие-то акции, скидки. Они как раз эти самые 10% и скидывают. В этом случае это выгодная инвестиция.

- Вторичный рынок тоже будет скидывать цену?

- Да, будет ориентироваться на первичку. Тренд будет такой же, и примерно в этих же пропорциях: снижение на 7-10% к лету.