Чижа исключили из Совета по развитию предпринимательства 1 28.12.2016, 10:40

В проекте указа Лукашенко о составе нового совета фамилии владельца группы компаний «Трайпл» уже нет.

Похоже, не войдут в новый Совет по развитию предпринимательства и бизнесмены, имевшие серьезные проблемы в связи с неуплатой налогов и даже угодившие из-за этого на нары.

Последнее заседание Совета по развитию предпринимательства состоялось в конце сентября. Предполагалось, что в этом году пройдет еще одно -- итоговое. Бизнесмены хотели не только обсудить итоги года, но и рекомендовать президенту и правительству немного подкорректировать полномочия Совета, поднять его дееспособность. По этому поводу даже хотели принять отдельное обращение к правительству.

Но, скорее всего, в этом году Совет уже не соберется.

«Видимо, очередное заседание состоится в следующем году, и уже обновленным составом, -- рассказали «Белорусскому партизану» несколько бизнесменов, входящих в нынешний состав Совета. -- Во всяком случае, сейчас новый Совет уже активно формируется. Сколько месяцев займет эта процедура -- пока не ясно. По самым оптимистичным прогнозам, несколько месяцев – это точно. Поэтому, может, к весне и соберемся».

Нынешний состав совета можно назвать по-настоящему скандальным. Пятеро членов совета из 23 на себе узнали, что такое уголовное дело и арест. Это: Юрий Чиж (Трайпл), Андрей Павловский (Биоком Инвест), Виталий Костогоров (Политекс), Евгений Баскин (Серволюкс), на семь лет лишения свободы летом этого года осужден еще один член совета – директор учебно опытного предприятия БГУ «Щемыслица» Сергей Чайкун. Плюс к этому, крайне неприятное увольнение с должности (при этом неофициально сообщалось и о задержании) пережил еще один член совета – Сергей Писарик, экс-председатель правления «Беларусьбанка». То есть каждый четвертый из тщательно отобранных бизнесменов на себе познал все прелести белорусского «инвестиционного климата». Если учитывать и тех, возле кого «бомбы падали» достаточно близко, то совет мог даже не собрать кворума.

По словам наших собеседников, в коридорах власти уже ходит проект президентского указа о новом составе совета по развитию предпринимательства, причем с конкретными фамилиями. Юрия Чижа и некоторых других известных широкой публике персон там нет.

Кто придет на их место? Имена этих людей вряд ли о чем-то скажут широкой публике. Ни Владимира Делендика, ни Павла Топузидиса, ни Владимира Кояву в новый состав совета пока не пригласили. Предыдущий опыт учтен.

«Ну будет звучная фамилия в составе совета, и что дальше? – рассуждают сегодняшние члены Совета. -- Мало того, что эти бизнесмены не хотят деньги на содержание аппарата платить, так они еще и фактически не участвуют в работе совета. Просто свадебные генералы. Чего скрывать: многие даже представления не имеют как работает государственная система! Строят свой бизнес да и все. А дальше что? А кто будет развивать и совершенствовать экономическую систему, взаимодействовать с представителями самых разных структур? Топузидис? Вряд ли! Многие олигархи просто засветились на первом заседании совета с участием президента, и все на этом. А потом на заседания не ходили, не говоря уже про все остальное…»

Кстати, среди имен, что более-менее на слуху, в проекте нового президентского указа о составе совета фигурирует председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.

Не исключено, что данный проект указа будет еще совершенствоваться, всплывут другие имена. Какой будет его окончательная редакция – покажет время.

Пока Совет по развитию предпринимательства по-прежнему возглавляет Петр Прокопович. Хотя уже почти год ходят разговоры о том, что ему на смену придет вице-премьер Василий Матюшевский.

Проверок – меньше, а штрафы – больше!

Сегодня и бизнесмены, и чиновники в один голос говорят, что нужно ослабить налоговую нагрузку на бизнес, сократить количество всевозможных проверок и откорректировать уголовное законодательство с точки зрения наказания за экономические преступления.

«Но разговоры об одном, а дела – совершенно о другом, -- отмечают некоторые бизнесмены, входящие в Совет по развитию предпринимательства. – Казалось бы, элементарная вещь – отрегулировать размер штрафа в зависимости от тяжести преступления. А сейчас наоборот, предельные размеры штрафов увеличились до 2000 базовых величин. И «палата представителей» за это проголосовала – только два человека были против (и мы догадываемся, кто эти люди). Пока все то, что делается в отношении предпринимательства, говорит об одном: создается платформа для того, чтобы в следующем году бизнес очень прилично обобрать. Хотя, надо заметить, что плановых проверок на следующий год действительно запланировано значительно меньше…»

Для справки:

Совет по развитию предпринимательства в Республике Беларусь и является консультативным органом, осуществляет свою деятельность на общественных началах, его решения носят рекомендательный характер. Но проекты правовых актов, которые касаются вопросов стимулирования и развития предпринимательской деятельности, до внесения в администрацию Лукашенко подлежат согласованию с Советом по развитию предпринимательства.

Персональный состав Совета утверждается Лукашенко по представлению Совета Министров.

Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал.

Для финансирования деятельности Совета члены Совета ежемесячно выделяют из чистой прибыли организаций, руководителями которых они являются, спонсорскую помощь в размере, установленном исходя из ежегодно утверждаемой сметы расходов.