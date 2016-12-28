Ученые назвали продукт, который делает нас умнее 1 28.12.2016, 10:46

Группа американских исследователей установила, как доступный всем продукт улучшает работу мозга.

Ученые выяснили, что яичный белок является незаменимым продуктом для организма человека, пишет newsyou.info.

Он укрепляет мышцы, а также отвечает за контроль уровня сахара в крови, не оказывая при этом влияния на инсулин, что свойственно сладким продуктам.

Кроме того, в белке содержатся ниацин, оптимизирующий работу мозга, и витамин К, который способствует улучшению памяти и выводу токсинов из печени. Вместе с тем ученые предостерегают от чрезмерного употребления яиц, поскольку оно может негативно отразиться на здоровье.