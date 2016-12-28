Год мнимых «успехов» Путина Инго Маннтойфель, Deutsche Welle

28.12.2016, 11:09

На самом деле 2016 год продемонстрировал слабость путинской России.

На первый взгляд может показаться, что 2016 год был успешным для президента России Владимира Путина: кремлевский автократ извлек выгоду из всех спорных ситуаций года, будь то Сирия, Турция, Brexit, миграционный кризис или избрание Трампа президентом США. Однако не стоит делать поспешных выводов. Международное влияние Москвы и сила России сильно переоценены.

Сила России - в слабости Запада

Россия в 2016 году казалась сильной в Сирии только потому, что Запад - в первую очередь, США - в предыдущие годы не принимал активного участия в этом конфликте. Президент Барак Обама выбрал в Сирии стратегию сдержанности на фоне прошлых неудавшихся военных кампаний в Афганистане, Ираке и Ливии.

После того, как Обама отказался от военного вмешательства в Сирии, в ближневосточном регионе образовался вакуум власти, которым Путин воспользовался в своих целях. При помощи сил ВКС РФ и, предположительно, нескольких спецподразделений на земле Россия вместе с Ираном в 2015 и 2016 годах помогла режиму Асада укрепить власть и вернуть стратегически важные территории в Сирии под контроль Дамаска. А вот достаточно ли у РФ военной мощи, чтобы теперь сражаться и с террористической группировкой "Исламское государство", - этот вопрос вызывает большие сомнения.

Нет у России и экономических возможностей для восстановления разрушенной войной Сирии. Зверства в отношении сирийских мирных жителей отвлекают внимание от факта отсутствия у России в Сирии долгосрочной стратегии. Точно так же, как и на востоке Украины, Кремль способен лишь нести войну и насилие. Для установления стабильности и порядка в своих заявленных "зонах влияния" Москве не хватает политической и экономической силы.

Россия и сама - слабая страна

Безусловно, Кремль можно рассматривать и как "бенефициара" Brexit, поскольку референдум о выходе Великобритании из Европейского Союза поставил под вопрос само будущее ЕС. Избрание Дональда Трампа президентом США также сыграло на руку Владимиру Путину: если бы на пост главы американского государства выбрали его личного врага Хиллари Клинтон, это стало бы для России большим политическим вызовом. Однако в какой степени Brexit и Трамп в действительности станут преимуществом для российской политики, будет ясно лишь в 2017 году.

При всей мировой мании величия Кремля нельзя забывать, что Россия сама является экономически слабой страной. Сократившийся в предыдущие годы ВВП не вырос и в 2016-м. Реальные доходы населения снижаются. Пропасть между богатыми и бедными растет. Российская экономика зависима от экспорта сырья - и это при низких ценах на нефть. Производственным отраслям не хватает инноваций и денег - в то время как российский капитал, как повелось, в больших объемах утекает из страны. Все попытки модернизации прошлых лет завершились бесплодно. В 2017 году на экономические реформы надеяться также не приходится, так как Кремль стремится избежать любой нестабильности до самых президентских выборов в марте 2018 года. Таким образом, стагнация экономики или даже продолжение ее падения в следующие годы продолжатся, если только цены на нефть неожиданно не вырастут до рекордного уровня.

Внешне все под контролем

С политической точки зрения Кремль будто бы контролирует страну. Небольшое число оппозиционеров, общественные организации и свободные СМИ в результате репрессий со стороны органов безопасности оказались на обочине общественного процесса. Население на протесты не решается. Низкая явка на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года, прежде всего в крупных городах, продемонстрировала политическую апатию россиян. Тем не менее, в случае возможных социальных, экономических или политических катаклизмов в будущем система Путина может резко потерять одобрение народа. Особенно с учетом того, что уровень доверия по отношению к российским чиновникам из-за коррупции и бесхозяйственности крайне низок.

Так что Россия Путина отнюдь не с новыми силами вступает в новый год. Как и США, Евросоюз, Турцию, Японию, Китай, Бразилию и многие другие страны, Россию в 2017 году ожидают серьезные вызовы. В связи с чем Кремлю не стоит особенно упиваться своими лаврами победителя.

Инго Маннтойфель, Deutsche Welle