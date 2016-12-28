В Гродно на Рождество молодых специалистов записали в «тунеядцы» 2 28.12.2016, 11:17

В праздничный день налоговая отправила 150 «писем счастья» и все – молодым людям.

Жители Гродно продолжают получать письма из налоговых инспекций по декрету №3 «О предупреждении социального иждивенчества». Однако следует помнить, что не все получатели извещений — «тунеядцы». Некоторые гродненцы получили своеобразный «подарок» перед Новым годом.

Издание VOGS.by рассказало об одном из случаев — «письмо счастья» получила молодая девушка, которая второй год отрабатывает по распределению в государственном учреждении:

– Во время учебы в колледже из стипендии вычитался подоходный налог. Сейчас по распределению я работаю уже второй год, и налог не перестали вычитать. Тем более – в государственном учреждении. Т.е. логично, все вычитающиеся суммы фиксируются в базе. Это прописано и в расчетнике. И накануне католического рождества мне приходит письмо из налоговой инспекции, что якобы я не уплатила налог за 2015 г. Т.е., проще говоря, я тунеядец и должна за это заплатить! Времени мне дали целых 30 дней. Но вопрос, почему? Кто и как работает в налоговой, если присылают такие оповещения? Тем более я молодой специалист и работаю официально. В госучреждении по-другому невозможно. И теперь непонятно, что с этим делать и куда бежать? Кому и что доказывать? И вытекает вполне логичный вопрос «Куда ушли деньги, которые вычитаются ежемесячно из зарплаты?.

Со слов девушки, почтальон в тот день разнесла 150 подобных писем и все молодым людям. Похожая ситуация сложилась и у девушки-инвалида первой группы, которая с 18 лет получает пенсию. Разве такие люди тоже считаются «тунеядцами»?

К слову, закончится рассылка извещений на уплату сбора людям, признанными «тунеядцами» по итогам 2015 года до 20 января 2017 года, оплатить нужно будет до 20 февраля.