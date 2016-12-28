В Черногории двух россиян и трех сербов объявили в международный розыск 28.12.2016, 11:36

Ордер на арест выдан на основании подозрений в причастности этих лиц к созданию преступной организации и терроризму.

Спецпрокуратура Черногории объявила в международный розыск двух россиян и трех сербов по подозрению «в создании преступной организации и терроризме». Об этом заявила пресс-служба ведомства, пишет ТАСС.

«Управление Специальной прокуратуры информирует общественность о том, что в связи с уголовными преступлениями — созданием преступной организации и терроризмом — выданы ордера на арест в отношении двух русских и трех сербских граждан», - говорится в сообщении. По данным ведомства, вся информация о разыскиваемых размещена в базе данных Интерпола.

Ранее черногорские СМИ сообщали, что двое граждан России Эдуард Широков и Владимир Попов объявлены черногорскими властями в розыск по линии Интерпола по обвинению в подготовке госпереворота в день парламентских выборов в Черногории, которые состоялись 16 октября.

6 ноября главный специальный прокурор Черногории Миливой Катнич выступил с утверждением, что группа граждан Сербии, Черногории и России пыталась осуществить теракт 16 октября. По его словам, «организаторы этой группы, националисты из России», считали, что «власть в Черногории во главе с премьер-министром Мило Джукановичем нельзя сменить путем выборов, а нужно свергнуть силой». При этом, подчеркнул прокурор, у Черногории «нет никаких доказательств, что государство Россия во все это вовлечено».

В день парламентских выборов в Черногории 16 октября было арестовано 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке терактов.