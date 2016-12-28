Видеофакт: Скала в австралийской пустыне стала водопадом
- 28.12.2016, 11:43
Такой сильный ливень случается в этих местах раз в 50 лет.
Из-за сильного дождя скала Улуру, расположенная в австралийском национальном парке Улуру-Ката Тьюта, превратилась в водопад, сообщает meduza.io.
Теперь парк закрыт для посетителей, но несколько туристов успели зафиксировать, как Улуру выглядит во время дождя.
Улуру-Ката Тьюта находится в пустыне. Как сообщила метеорологическая станция Северной территории, такой сильный ливень случается в этих местах раз в 50 лет.
На фотографии ниже видно, как скала выглядит в хорошую погоду.