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Видеофакт: Скала в австралийской пустыне стала водопадом

  • 28.12.2016, 11:43

Такой сильный ливень случается в этих местах раз в 50 лет.

Из-за сильного дождя скала Улуру, расположенная в австралийском национальном парке Улуру-Ката Тьюта, превратилась в водопад, сообщает meduza.io.

Теперь парк закрыт для посетителей, но несколько туристов успели зафиксировать, как Улуру выглядит во время дождя.

Улуру-Ката Тьюта находится в пустыне. Как сообщила метеорологическая станция Северной территории, такой сильный ливень случается в этих местах раз в 50 лет.

На фотографии ниже видно, как скала выглядит в хорошую погоду.


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