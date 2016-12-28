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Лукашенко захотел «подсветиться» на Новый год за $114 тысяч

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  • 28.12.2016, 11:49
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Управление делами Лукашенко объявило тендер на новогоднюю подсветку 28 зданий.

ГХУ Управделами Лукашенко объявило тендер на обслуживание подсветки 28 зданий в Минске. Общая ориентировочная стоимость работ — 222 000 рублей (это 113 805 долларов по курсу Нацбанка на 27 декабря), сообщает euroradio.fm.

В список работ входит: замена 20 процентов ламп, прожекторов, кабелей, распределительных коробок и других элементов прожектора. Техническое обслуживание прожекторов, шкафа управления подсветкой, распределительных коробок, мойка прожекторов.


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