В Беларуси вынесен очередной смертный приговор 3 28.12.2016, 11:54

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39-летний житель Мозыря Кирилл Козачек признан виновным в убийстве собственных детей.

Приговор оглашен 28 декабря на выездном заседании Гомельского областного суда в Мозыре. Судебные слушания проходили в закрытом режиме, сообщает БелаПАН.

Убийство 9-летней Киры и 17-летнего Влада произошло 31 января 2016 года. По подозрению в убийстве был задержан их отец, который сам сообщил в милицию о преступлении.

После убийства Кирилл Козачек приехал на съемную квартиру супруги, где она жила со старшим сыном и сожителем, и рассказал ей о содеянном. Позвонил в милицию и сбросился с балкона четвертого этажа, но остался жив. Долгое время обвиняемый провел в больнице — у него были повреждения позвоночника и ног. Концентрация спирта в крови у мужчины в тот вечер составила 2,36 промилле.

Согласно данным экспертизы, обвиняемый в момент преступления мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

По данным следствия, житель Мозыря совершил преступление из чувства мести своей супруге, вызванного ее намерением расторгнуть с ним повторный брак (ранее они уже разводились, а затем повторно заключили брак) и жить раздельно. В октябре 2015 года женщина подала документы на развод, на момент совершения преступления супруги находились в бракоразводном процессе.

Беларусь — единственное государство в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь. Это одна из основных причин, почему наша страна не может восстановить свой статус спецприглашенного в ПАСЕ. Совет Европы и другие международные организации призывают ввести мораторий на исключительную меру наказания.

С начала 1990 года к расстрелу приговорили уже более 400 осужденных, за все это время смертная казнь была заменена тюремным сроком только одному человеку.