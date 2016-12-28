Войтюшкевич и Некляев дадут юбилейный концерт в Вильнюсе 28.12.2016, 11:59

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Змитер Войтюшкевич

Фото: charter97.org

Белорусы могут получить бесплатные визы благодаря поддержке МИД Литвы.

4 марта 2017 года музыкант Змитер Войтюшкевич, поэт Владимир Некляев и WZ-Orkiestra дадут большой совместный концерт в Вильнюсе с программой «Нашы каханыя». Белорусы могут получить бесплатные визы благодаря поддержке МИД Литвы, пишет tut.by.

Концерт приурочен к 10-летию сотрудничества Войтюшкевича и Некляева, которое началось с альбома «Танга з ружай», выпущенного в конце 2006 года, дало много замечательных песен, изданных на разных дисках Войтюшкевича, и продолжается до сих пор. В программе лучшие композиции за 10 лет и стихи Владимира Некляева в исполнении автора.

— Я очень счастлив, что наш проект перерос в дружбу и постоянный тандем композитора и поэта, что сейчас бывает очень редко. Впервые мы делаем совместную музыкально-поэтическую программу, в которой будет и лучшее, и новое, и неожиданное, — рассказывает Змитер Войтюшкевич. — Мы с Владимиром Прокоповичем будем вместе создавать праздничное настроение по случаю нашего юбилея и наступающего весенного женского праздника, который нам обоим очень нравится. А еще как раз на те выходные выпадает литовский праздник Казюкас. Поэтому будет много флюидов счастья: и на концерте, и за его пределами.

Бесплатная виза (без консульского сбора) со сроком действия с 3 по 5 марта включительно выдается гражданам Беларуси на основании приобретенных в Беларуси билетов на мероприятие. Подать документы на бесплатную визу необходимо с 15 января по 15 февраля включительно. Порядок рассмотрения визовых ходатайств — упрощенный, поэтому справки с места работы/учебы, подтверждения платежеспособности не требуются.

Стоимость билетов от 31,5 до 50 рублей.

Продажа без комиссии: «Театрально-концертная касса» (Минск, ул. Калинина 5), с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов.

Прощадка: Дом польской культуры — Вильнюс, ул. Наугардуко, 76.

Начало концерта: вход с 18.00, начало в 19.00 (время литовское).

Инфолиния в Беларуси: +375 29 628 4114.