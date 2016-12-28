Эксперты о Ту-154: Минобороны РФ использует устаревший авиапарк 10 28.12.2016, 12:07

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Военное ведомство РФ экономит средства, используя старые самолеты.

Начиная с 27 декабря министерство обороны РФ приостановило полеты всех самолетов Ту-154. Запрет будет действовать до выяснения причин катастрофы над Черным морем, в которой погибли 92 человека. Ранее в тот же день свидетель трагедии рассказал "Коммерсанту": после взлета Ту-154 стал быстро снижаться с "задранным вверх носом", хвост авиалайнера оторвался при ударе о воду, после чего самолет быстро затонул.

Приоритетной причиной трагедии теперь является ошибка экипажа. Версия теракта практически полностью исключена. Опрошенные DW эксперты считают: пассажирские самолеты Минобороны морально устарели и не всегда эксплуатируются правильно. Некоторые собеседники DW сомневаются в честности расследования, которое проводит военное ведомство.

Ту-154: проверенный, но устаревший самолет

Ту-154 является самым массовым в истории советской авиации реактивным пассажирским лайнером: с 1970 по 2013-й годы произведено чуть более тысячи экземпляров различных модификаций. После распада СССР он широко использовался коммерческими перевозчиками на территории СНГ.

В последние годы практически все коммерческие авиакомпании отказались от его эксплуатации. Главные причины: высокий расход топлива и шумовые характеристики, из-за которых многим модификациям этого лайнера было запрещено летать в ЕС. Сейчас в частных перевозках Ту-154 используют лишь российская "Алроса", белорусская "Белавиа" и, по некоторым данным, северокорейская Air Koryo. Остальные самолеты - на балансе ряда государственных ведомств РФ, в том числе министерства обороны.

Возраст разбившегося под Сочи лайнера превышал 33 года. В военном ведомстве не раз заявляли о надежности таких самолетов и о том, что они проходят регулярные проверки. Но опрошенные DW эксперты отмечают: Ту-154 создавался для другой эпохи и в нем гораздо меньше автоматизированных процессов, чем в современных лайнерах.

На устаревших самолетах экипаж ошибается чаще

Это означает, что на старых самолетах человеческий фактор играет более значительную роль и чаще становится причиной катастроф. Косвенно это подтверждает статистика: из 1000 произведенных самолетов Ту-154 потеряно 72. Значительная часть аварий произошли именно по вине экипажей.

"В самолетах последующих поколений, где применены электро-дистанционные системы управления и различные механизмы защиты от ошибок, значительно сокращена нагрузка на членов экипажа", - рассказал в интервью DW исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. Однако при этом он не считает, что Ту-154 стоит считать небезопасным.

"Что касается боевой авиации, все на высоком уровне у нас, мы лидируем в мире по производству военных самолетов. А вот что касается пассажирских самолетов, наши лайнеры устарели и морально, и в плане эффективности", - заявил DW вице-президент профсоюза летного состава России Альфред Малиновский.

Военные экономят бюджет

Несмотря на высокое потребление топлива, Минобороны выгоднее использовать Ту-154 и схожие самолеты, произведенные еще в СССР. Постепенно ведомство закупает новые лайнеры, однако это крайне дорогостоящий и долгий процесс, который еще больше замедлился из-за финансового кризиса, считает Олег Пантелеев: "Минобороны закупило новые АН-140 и АН-148, интересуется Sukhoi Superjet-100, такая практика есть. Но очевидно, что нынешнее состояние российской экономики не способствует обновлению авиапарка".

Источник DW в министерстве обороны России подтвердил, что в ведомстве сейчас нет средств на покупку новых гражданских самолетов, а есть ряд более приоритетных задач: например, операция в Сирии или различные "имиджевые" проекты.

Впрочем, в мировой практике военные нередко используют устаревшую технику, напоминает Олег Пантелеев: "Очевидно, что государственные эксплуатанты во всем мире из-за экономии бюджетов и ряда других факторов используют воздушные суда, мягко говоря, не самых последних модификаций".

Снова человеческий фактор?

Эксперты подчеркивают: использование устаревшей техники неопасно лишь при должном обслуживании самолета и высокой квалификации пилотов. В Минобороны ранее заявили, что командир экипажа Ту-154 Роман Волков был пилотом первого класса с налетом более трех тысяч часов.

"Три тысячи часов - это небольшой налет. А если взять полеты именно на Ту-154 и в качестве КВС (командир воздушного судна.- Ред.), останутся сотни часов, этого мало", - отметил в свою очередь Альфред Малиновский. Он уверен, что трагедия произошла из-за нарушения центровки груза: "Центровку гражданских самолетов проверяют специальные службы аэропорта. К военным бортам их не допускают. Очень вероятно, что пассажиры пересели на задние ряды, а перевозимый груз был распределен неправильно. Поэтому самолет и задрал нос слишком сильно, как говорит очевидец. Все сходится".

Сразу несколько журналистов, которые летали бортами министерства обороны, подтвердили DW: как правило экипаж не контролирует рассадку пассажиров.

Будут ли обнародованы все данные расследования?

Вице-президент профсоюза летного состава России Альфред Малиновский также считает, что министерство обороны может умолчать все данные расследования: "Разбор будут осуществлять ведомственные службы. У меня нет к ним доверия. Свалят все на летчиков, а это неправильно: организация полетов была полностью ненадлежащей. Могут полететь погоны, а это никому не надо в ведомстве".

Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, напротив, верит в компетентное расследование: "во-первых, прокуратура намерена наказать виновных, а во-вторых, все заинтересованы, чтобы устранить подобные трагедии в будущем".