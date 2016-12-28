Александр Бухвостов: Нужны протесты и смена системы 4 28.12.2016, 12:33

8,062

Александр Бухвостов

Ресурс Лукашенко исчерпан, для улучшения жизни теперь нужны только протестные действия.

Председатель Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов в комментарии для praca-by.info подвел итоги 2016 года и рассказал о планах на следующий:

- Для нашего профсоюза это был тяжелый год, особенно второе полугодие. Стало сложно с обеспечением финансирования организации – взносов не хватает. Пришлось сократить некоторые программы, поэтому мы не смогли реализовать все, что планировали.

Сложное положение не только у нас, но и во всем независимом профсоюзном движении. Думаю, только один профсоюз выглядит хорошо. Устойчивость профсоюза, его сила зависят от численности. И если у нас численность небольшая, то мы имеем проблемы.

Да, мы ослаблены, но позиции не сдаем. В этом году приняли в профсоюз почти полсотни человек. Я благодарен тем людям, которые состоят и вступают в СПМ. Несмотря на все сложности, будем бороться.

Сложности в экономике и на предприятиях ожидаем и в 2017 году, поэтому предпринимаем меры, чтобы исправить положение. Прежде всего, нужно давать людям информацию о реальном положении дел. Чтобы они понимали, что если ничего не менять, то ситуация будет постоянно ухудшаться – несмотря на оптимистические заявления руководства страны. Мы должны объяснять людям, что проблема не в том, что отдельные предприятия работают как-то не так, а в том, что общая промышленная политика провальная.

Мы не ожидаем ни роста в промышленности, ни роста заработной платы.

Кризис продолжается, и я не вижу, чтобы руководители страны нашли из него выход. Не вижу ни перспективы роста объемов производства, ни перспективы восстановления численности работников на предприятиях. Сегодня в Беларуси нет условий, чтобы работать эффективно.

Надо что-то менять. А людей склонять к вступлению в независимое профсоюзное движение, к протестным действиям с требованиями обеспечения достойной работой и зарплатой.