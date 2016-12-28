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Солигорчанка пыталась скрыть растрату, как в фильме «Операция Ы»

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  • 28.12.2016, 12:47
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Следователи разоблачили постановочную кражу.

Солигорским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении 54-летней работницы ОАО «ЛМЗ Универсал». Женщину обвиняют в ложном доносе о краже на складе, где она работала. По версии следствия, таким образом она пыталась скрыть факты присвоения и растраты вверенного ей имущества, сообщает сайт Следственного комитета.

По факту заявления о краже было возбуждено уголовное дело. В ходе проверки следователи пришли к выводу, что заявленные обстоятельства совершенной кражи созданы искусственно и не соответствуют действительности.

По данным следствия, женщина, будучи материально-ответственным лицом, на протяжении многих лет похищала с завода инструменты и оборудование, которое продавала физическим лицам. Причиненный предприятию ущерб составил порядка 150 000 рублей.

Сообщается, что подозреваемая дала признательные показания. Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 211 (присвоение и растрата имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 400 (заведомо ложный донос, совершенный из корыстных побуждений) УК.


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