Назван простой способ сохранить острое зрение до старости 7 28.12.2016, 12:53

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Питание существенно влияет на здоровье человека, и зрение – не исключение.

Продукты, которые составляют основу дневного рациона, могут благоприятно или неблагоприятно сказываться на здоровье глаз. Американские ученые утверждают, что самый полезный продукт для зрения – это брокколи, пишет zdorov-info.com.ua.

В США было проведено исследование, которое подтвердило: для того, чтобы хорошо видеть, нужно регулярно есть брокколи. Дело в том, что этот овощ превосходно очищает организм от токсинов, что автоматически приводит к химической детоксикации сетчатки глаза.

С возрастом зрение у большинства людей ухудшается. На это влияют естественные факторы, а также неправильный образ жизни и питание. Современный человек слишком много времени проводит возле монитора компьютера, его глаза практически постоянно испытывают колоссальную нагрузку. И даже когда мы отдыхаем, все равно смотрим телевизор, читаем книги или журналы, и глаза продолжают активно работать. Неправильный режим питания и вредная еда также негативно сказываются на зрении. Введение в ежедневный рацион брокколи – прекрасная профилактика проблем со зрением.

Польза брокколи не только в улучшении зрения, этот овощ нужно есть по ряду других причин:

В составе брокколи много клетчатки, белков, жиров, витаминов и микроэлементов.

Мало кто знает, что в брокколи почти в два раза больше витамина С, чем в апельсинах.

Благодаря витамину U овощ станет помощником в борьбе с язвой желудка.

В этом овоще есть много бета-каротина, который известен как «витамин красоты».

Брокколи – низкокалорийный овощ, в 100 г брокколи содержится всего лишь 30 ккал. Поэтому его стоит ввести в рацион тем, кто хочет похудеть.

Данный овощ содержит вещества, которые защищают сосуды от разрушения и закупоривания. Вот почему брокколи – природная защита от атеросклероза.

Брокколи содержит фолиевую кислоту, поэтому его рекомендуют есть беременным.

Полезная пища – основа человеческого здоровья. Овощи – это природный кладезь всех необходимых витаминов и микроэлементов, не стоит забывать о важности их употребления. Благодаря брокколи можно сохранить прекрасное зрение до старости и решить много вопросов со здоровьем. Конечно, это не панацея от всех бед, и главным условием остается сбалансированное питание. Однако пользу брокколи для организма человека трудно переоценить.