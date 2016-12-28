Назван простой способ сохранить острое зрение до старости

Назван простой способ сохранить острое зрение до старости7
- 28.12.2016, 12:53
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Питание существенно влияет на здоровье человека, и зрение – не исключение.
Продукты, которые составляют основу дневного рациона, могут благоприятно или неблагоприятно сказываться на здоровье глаз. Американские ученые утверждают, что самый полезный продукт для зрения – это брокколи, пишет zdorov-info.com.ua.
В США было проведено исследование, которое подтвердило: для того, чтобы хорошо видеть, нужно регулярно есть брокколи. Дело в том, что этот овощ превосходно очищает организм от токсинов, что автоматически приводит к химической детоксикации сетчатки глаза.
С возрастом зрение у большинства людей ухудшается. На это влияют естественные факторы, а также неправильный образ жизни и питание. Современный человек слишком много времени проводит возле монитора компьютера, его глаза практически постоянно испытывают колоссальную нагрузку. И даже когда мы отдыхаем, все равно смотрим телевизор, читаем книги или журналы, и глаза продолжают активно работать. Неправильный режим питания и вредная еда также негативно сказываются на зрении. Введение в ежедневный рацион брокколи – прекрасная профилактика проблем со зрением.
Польза брокколи не только в улучшении зрения, этот овощ нужно есть по ряду других причин:
В составе брокколи много клетчатки, белков, жиров, витаминов и микроэлементов.
Мало кто знает, что в брокколи почти в два раза больше витамина С, чем в апельсинах.
Благодаря витамину U овощ станет помощником в борьбе с язвой желудка.
В этом овоще есть много бета-каротина, который известен как «витамин красоты».
Брокколи – низкокалорийный овощ, в 100 г брокколи содержится всего лишь 30 ккал. Поэтому его стоит ввести в рацион тем, кто хочет похудеть.
Данный овощ содержит вещества, которые защищают сосуды от разрушения и закупоривания. Вот почему брокколи – природная защита от атеросклероза.
Брокколи содержит фолиевую кислоту, поэтому его рекомендуют есть беременным.
Полезная пища – основа человеческого здоровья. Овощи – это природный кладезь всех необходимых витаминов и микроэлементов, не стоит забывать о важности их употребления. Благодаря брокколи можно сохранить прекрасное зрение до старости и решить много вопросов со здоровьем. Конечно, это не панацея от всех бед, и главным условием остается сбалансированное питание. Однако пользу брокколи для организма человека трудно переоценить.