Со дна моря подняли второй «черный ящик» Ту-154 2 28.12.2016, 13:07

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Первый бортовой самописец уже доставили на экспертизу в институт военно-космических сил России.

Второй из трех бортовых самописцев самолета Ту-154, разбившегося в Черном море 25 декабря, поднят на поверхность, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

Накануне Минобороны заявило, что первичный анализ данных основного бортового самописца позволяет сузить перечень причин крушения.

Окончательные выводы будут сделаны государственной комиссией после изучения всех возможных факторов.

"Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154", — говорится в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что, согласно уточненным данным, на поверхность на месте крушения Ту-154 извлечены 15 тел погибших и 239 фрагментов.

"13 тел и 168 фрагментов уже доставлены в Москву в Бюро медицинской экспертизы для проведения опознания и генетической экспертизы", — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в Москве у родственников жертв трагедии взяты пробы биологического материала для проведения необходимых процедур по опознанию.

"С начала проведения операции водолазами и глубоководными аппаратами обнаружено 12 крупных и более 1547 мелких фрагментов самолета… В настоящее время осуществляется транспортировка на берег поднятых морским самоходным краном "Черноморец-11" со дна крупных фрагментов: стойки шасси, двигателя, элементы обшивки фюзеляжа, а также личных вещей пассажиров. Обнаруженные и поднятые фрагменты самолета доставляются на берег и передаются следственным органам", — говорится в сообщении Минобороны.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда". Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.