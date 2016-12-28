Уволенный за «политику» активист БХД подал в суд на работодателя 4 28.12.2016, 13:21

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Алесь Масюк

Активисту из Слонима 10 раз отказывали в работе, посоветовавшись «с кем надо».

В течение месяца слонимскому активисту Алесю Масюку в 10 местах отказали в трудоустройстве. Он считает, что его дискредитируют по политическим мотивам, а потому обратился с заявлением в суд, передает «Радыё Свабода».

История с трудоустройством Алеся Масюка началась еще в октябре, когда он был уволен из Слонимского районного центра детско-юношеского туризма, где он проработал восемь лет и без нареканий.

В этом году в составе делегации белорусских христианских демократов его пригласили в Норвегию. Масюк написал заявление на пятидневный отпуск за свой счет, но начальство него не отпустило. Активист поехал без разрешения, а когда вернулся, то его уволили за прогулы.

Тогда за Масюка пытались заступиться ученики, у которых он вел кружок, к директору приходили родители, но это никоим образом не повлияло на начальство. Масюк через районный Центр занятости начал искать другую работу. Его направили в Слонимский районный экологический центр детей и молодежи, где была свободна должность педагога дополнительного образования.

- Директор центра ознакомилась с представленными мною документами, в том числе с записью в трудовой книжке о том, что с предыдущего рабочего места я был уволен «за прогул». Она согласилась принять меня на работу, однако этот вопрос необходимо было согласовать с высшим руководством.

Высшее руководство — отдел образования Слонимского райисполкома. После «согласования» в трудоустройстве Масюку было отказано. Основанием для отказа стало то, что Масюк был уволен с предыдущего места работы «за прогул».

Масюк на этом не остановился, взял очередное направление из центра занятости, но когда дошло опять до «согласования», ему отказали в трудоустройстве. В управлении труда, занятости и социальной защиты Слонимского райисполкома он брал еще 9 направлений на работу в различные учреждения, и во всех случаях ему было отказано после «согласования» с отделом образования Слонимского райисполкома.

Журналисты «Радыё Свабоды» поинтересовались у заведующей отдела образования Терезы Юшкевич, по какой причине Александру Масюку отказывают в трудоустройстве. Госпожа Юшкевич пояснила, что Масюк нарушил коллективный договор и был за это уволен.

- А теперь он обращался в несколько учреждений и готов был идти работать социальным педагогом, но ему отказали, поскольку у него нет соответствующей квалификации. Он также, например, обращался и в экологический центр, но там у руководителя было право выбора и он взял другого педагога на работу. Безусловно, в центре занятости будут искать ему место работы, но все руководители видят сейчас, за что он был уволен.

За помощью в трудоустройстве Масюк обращался к председателю райисполкома, ходил на прием к заместителю председателя облисполкома, дважды обращался в прокуратуру района с просьбой проверить законность отказа ему в трудоустройстве. Получил ответ из Новогрудского межрайонного отдела Гродненского областного управления департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и от прокурора.

- Из ответов следует, что решить спорную ситуацию можно только в суде. Поэтому я и решил подать в суд, так как не работаю уже два месяца, а у меня семья, двое детей, и я должен их содержать.

Масюк не соглашается с тем, как с ним обошлись, и считает отказ в трудоустройстве необоснованным и незаконным.

- На прежнем месте работы, где я работал педагогом дополнительного образования, я совершил дисциплинарную провинность, и наниматель в отношении меня применил крайнюю меру взыскания, несмотря на почти 8-летнюю безупречную работу. Но я уже за это понес наказание.

Более того, Масюк убежден, что за подобным отношением к нему кроется политический мотив со стороны властей.

- Здесь однозначно кроется политический мотив, так как своих политических взглядов, я никогда не скрывал. Если бы я не баллотировался в депутаты как оппозиционный кандидат, то никто бы меня и не трогал.

У Алеся Масюка на содержании две несовершеннолетние дочери. В 2008 году уже сообщалось о том, как Александр Масюк обращался в прокуратуру района с жалобой, что его по политическим мотивам 8 лет нигде не брали на работу. Тогда он закончил университет и в августе 2008 года письменно обратился к начальнице управления образования райисполкома. В заявлении просил рассмотреть все возможные варианты трудоустройства. Ему отказали.

Тогда в сентябре он сам пошел по школам, и выяснилось: свободные часы есть, можно вести кружки, заниматься организаторской работой. Но когда директора узнавали, что он занимается политической деятельностью, сразу отказывали. И только после заявления в прокуратуру его все же взяли в Центр детско-юношеского туризма.

Сейчас Масюк обратился в суд и просит признать незаконным отказ ГУО «Слонимский районный экологический центр детей и молодежи» заключить с ним трудовой договор по направлению управления труда, занятости и социальной защиты Слонимского райисполкома.