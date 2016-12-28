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СМИ: Коляска у Домрачевой в два раза дороже, чем у Азаренко

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  • 28.12.2016, 13:18
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Виктория Азаренко опубликовала первое фото с сыном на прогулке.

Пока Дарья Домрачева вовсю готовится к возвращению в биатлон, Виктория Азаренко познает все прелести материнства.

Теннисистка все так же активно публикует фотографии в соцсети, пишет kp.by.

Сегодня ее болельщики Вики радовались новому снимку: Азаренко наслаждается прогулкой с сыном и красиво позирует с коляской на фоне морского побережья.

- Гуляем по пляжу, (смайл ребенка) значок любит океанский бриз, - написала комментарий Виктория и добавила хештег #mommysboy (#маминмальчик).

Есть фото и папы Уильяма (Билли).

Невольно тут же вспоминается фото Домрачевой и Бьорндалена на набережной Свислочи. Интересно, что у Дарья коляска норвежской фирмы, у Азаренко – американской.

Такая же коляска, как у Дарьи (Stokke Trailz) в Минске стоит 3366 рублей (33 миллион 660 тысяч до недоминации), как у Виктории (UppaBaby Cruz) - 1 884.93 (18 миллионов 849 тысяч). Получается, коляска Домрачевой дороже, чем у Азаренко почти в два раза (1,7).

Напомним, Виктория Азаренко родила сына 20 декабря в США. Мальчику дали имя Лео Александр. Дарья Домрачева родила дочку Ксению в вип-отделении 6-го минского роддома 1 октября.


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