Белорусский рубль обесценился к трем основным валютам 28.12.2016, 13:28

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На сегодняшних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже выросли все основные иностранные валюты.

Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Так, российский рубль прибавил 0,0160 пункта — 3,2182 белорусского рубля за 100 российских. Это новый исторический максимум.

В свою очередь доллар поднялся на 0,0012 пункта — 1,9519 белорусского рубля, а евро укрепился на 0,0056 пункта — 2,0430 белорусского рубля.