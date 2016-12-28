Белорусский рубль обесценился к трем основным валютам
- 28.12.2016, 13:28
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На сегодняшних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже выросли все основные иностранные валюты.
Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Так, российский рубль прибавил 0,0160 пункта — 3,2182 белорусского рубля за 100 российских. Это новый исторический максимум.
В свою очередь доллар поднялся на 0,0012 пункта — 1,9519 белорусского рубля, а евро укрепился на 0,0056 пункта — 2,0430 белорусского рубля.