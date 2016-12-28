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«Время секонд-хэнд» Алексиевич вошло в топ-10 лучших книг 2016 года

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  • 28.12.2016, 13:36
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Газета The Washington Post включила книгу Светланы Алексиевич в десятку лучших произведений года.

Английский перевод пятой части цикла «Голоса Утопии» Светланы Алексиевич — «Время секонд-хенд» — вышел в американском издательстве Random House и вызвал очень большой интерес в США. В книге собраны воспоминания людей, воспитанных в СССР, переживших революцию, войну и перестройку, пишет сайт naviny.by.

В течение ближайших двух лет издательство планирует выпустить еще две книги белорусской писательницы: «У войны не женское лицо» и «Последние свидетели».

В 2015 году Алексиевич стала первым в истории Беларуси лауреатом Нобелевской премии по литературе с формулировкой «за ее многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время».


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