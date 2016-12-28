Дефолт у ворот 7 Ольга Евсеева, «Завтра твоей страны»

28.12.2016, 13:45

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Правительство не в состоянии платить по внешним долгам.

Государственный долг есть у подавляющего большинства стран. Его отсутствием могут похвастаться разве что отдельные автономные территории и далекие острова в Тихом океане.

Больше половины ВВП…

Экономика каждой страны уникальна. Чтобы сравнить страны между собой по размеру государственного долга, обычно применяется такой показатель, как отношение госдолга к ВВП.

Если исходить из национальной статистики, госдолг Беларуси по итогам 2015 года составил 53,2% ВВП. Оценка МВФ почти такая же: 53,7% ВВП, из которых 39,2% приходится непосредственно на долг правительства, а еще 14,5% – на долю займов, за которые правительство поручилось.

Это чуть больше, чем насчитал наш Минфин, но все равно относительно неплохо – по данному показателю Беларусь находится на 70-м месте в мире. Это означает, что у 69 государств отношение госдолга к ВВП еще выше.

Бесспорным лидером тут является Япония, госдолг которой достиг 248,1% ВВП. На втором месте – Греция с показателем 178,4% ВВП. Третья позиция досталась Ливану – 139,1% ВВП. Нашумевший госдолг США составляет 105,8% ВВП, это 12-е место в мире.

Может показаться, что в Беларуси с госдолгом все прекрасно, но на самом деле картина не столь радужная. Многое зависит от способности страны обслуживать свои обязательства перед кредиторами. Кроме того, нужно учитывать не только кредиторскую, но и дебиторскую задолженность. Например, та же Япония, мировой лидер по объему госдолга, является одним из крупнейших кредиторов США. Если произойдет взаимозачет, положение Японии может оказаться лучше, чем в Штатах.

Беларусь не является активным кредитором других государств, зато входит в число активных заемщиков. Наиболее обширное понятие, охватывающее все обязательства перед внешними кредиторами, – это внешний долг государственного сектора в расширенном определении. Он включает в себя долг непосредственно правительства, а также долги Нацбанка, банков и предприятий с долей госсобственности свыше 50% и даже займы частных компаний, привлеченные под гарантии правительства.

Больше всех должно правительство

Внешний долг частного сектора, гарантированный государством, с июля текущего года составляет ровно 0 долларов. А вот долги самого государства гораздо более внушительны. По состоянию на 1 октября 2016 года, в структуре внешнего долга государственного сектора 62% задолженности или 13,9 млрд долларов приходится на долг непосредственно правительства. Еще 20% долга или 4,44 млрд долларов задолжали государственные предприятия. Банки с государственным капиталом должны внешним кредиторам 3 млрд долларов или 13% общей задолженности. Самые скромные аппетиты у Национального банка, задолженность которого составила 1,1 млрд долларов или 5% от внешнего долга.

Совокупный объем внешнего долга государственного сектора в расширенном определении по итогам 3-го квартала 2016 года составил 22,5 млрд долларов. Это примерно 2370 долларов на каждого жителя страны или 5110 долларов на каждого работающего белоруса. Исходя из того, что средняя зарплата в Беларуси по итогам октября составила 378 долларов, белорусам пришлось бы трудиться целый год и еще полтора месяца для того, чтобы заработать на полную выплату валового внешнего долга.

Впрочем, есть и хорошие новости. За последние два года внешний долг госсектора не показывал значительного роста. Текущие 22,5 млрд долларов – это примерно столько же, сколько было в начале года (22,6 млрд долларов), и даже чуть меньше, чем было в начале 2015 года (23,2 млрд долларов).

Долг сокращается благодаря усилиям банков и предприятий. С начала 2015 года больше всех сократил свою задолженность Национальный банк – почти в два раза или на 48,9%. Долг государственных предприятий за неполные два года уменьшился на 8,6%, долг государственных банков – на 1,4%. Наращивало долги только правительство – с января 2015 года показатель прирос на 6,3%.

Оплачивать валютные долги все сложнее

Высокий интерес государства к зарубежным займам во многом объясняется необходимостью расплачиваться по старым кредитам. Ежегодно Беларусь тратит на обслуживание валютной составляющей госдолга несколько миллиардов долларов. Например, по итогам 2016 года сумма платежей превысит 3 млрд долларов, в 2017 году составит 3,1 млрд долларов.

Искать средства на оплату валютных долгов государству непросто. Белорусская экономика не генерирует для этого достаточный объем валюты, да и иностранные инвесторы к нам не спешат. Включить печатный станок и напечатать недостающую сумму не выйдет – Нацбанк может эмитировать только национальную валюту, а здесь речь идет об иностранной. Значительных сбережений, которые помогли бы рассчитаться с долгами, у государства тоже нет. Объем ЗВР (это и есть валютная «заначка» правительства) сейчас составляет 4,8 млрд долларов – в 3 раза меньше, чем внешний долг государства. Это очень мало, и допускать дальнейшего снижения резервов нельзя. Поэтому правительство вечно в поиске валюты. Большая часть старых долгов рефинансируется за счет привлечения новых займов.

Сначала стулья – потом деньги

Впрочем, не всегда внешние кредиторы готовы щедро распахнуть кошельки. Дело в том, что в мировой практике кредиты часто выдаются не просто так, а на конкретные цели. Например, на реформы. В кредитной программе четко прописываются условия, которые должен выполнить кредитополучатель. Беларусь за последние годы успела заработать славу нарушителя оговоренных условий. Именно по этой причине мы до сих пор не получили последний транш кредита от ЕврАзЭс, который должен был поступить еще в 2013 году. И по этой же причине затруднены переговоры с МВФ относительно новой кредитной программы. Наученный горьким опытом фонд занял позицию: сначала реформы, а потом уж кредит.

Поскольку до реальных реформ правительство еще не созрело, приходится вертеться. В этом году хорошую поддержку оказал Евразийский фонд стабилизации и развития, который уже выделил 800 млн долларов и в будущем предоставит еще 1,2 млрд. Однако этого тоже недостаточно: как мы помним, общий объем платежей по итогам 2016 года – больше 3 млрд долларов. Поэтому значительную сумму Минфину пришлось занять на внутреннем рынке. С помощью валютных гособлигаций правительство за январь-октябрь привлекло еще почти 1,4 млрд долларов.

Призрак дефолта приближается к границам

Практически вся остальная валюта выкупалась Национальным банком на внутреннем рынке в ходе биржевых торгов. В этом году, к счастью для государства, белорусы очень активно продают валюту. По итогам января-ноября чистая продажа валюты со стороны населения составила 1,8 млрд долларов. А если учесть предприятия и нерезидентов, то «избыток» валюты достиг 2,25 млрд долларов. Эти деньги скупил регулятор, но есть подозрение, что и этого оказалось недостаточно: при профиците валюты на внутреннем рынке и позитивной динамике нефти и российского рубля белорусский рубль с начала года упал к корзине на 13,7%.

Давление на валютный курс – прямое следствие закредитованности государства.

К слову, помимо внешнего, существует еще и внутренний госдолг. Его объем по состоянию на 1 ноября составил 9,8 млрд рублей. Несмотря на то, что внутренний долг исчисляется в белорусских рублях, часть его тоже формируется в иностранной валюте – например, за счет облигаций, которые размещает на внутреннем рынке Минфин. О том, какова на самом деле валютная составляющая внутреннего долга, можно только догадываться – государство о таких вещах предпочитает скромно умалчивать. Впрочем, и той информации, которая есть в открытом доступе, уже достаточно для того, чтобы понять – с долгами у нас все плохо. Призрак дефолта если еще не бродит по Беларуси, то как минимум подбирается к границам.

Ольга Евсеева, «Завтра твоей страны»