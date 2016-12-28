Ученые открыли, откуда пришли Беловежские зубры 2 28.12.2016, 13:59

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Фото: Игорь Ремзик

У зубров из Беловежской пущи неожиданное генетическое прошлое — их корни уходят в ледниковую эпоху и таинственные пещеры в Пиренеях.

В 1885 году французский археолог Обб Ко-Дюрбан (Abbe Cau-Durban) открыл в глубокой пещере Марсуля (Marsoulas) в центральных Пиренеях старые кости животных, следы костра и кремниевые принадлежности. Но больше всего ученого удивили рисунки на стенах. На них были изображения, похожие на современного тура или зубра. Однако долгие годы ученые не смогли согласовать это создание ни к одному из известных видов, сообщает Newsweek (перевод — svaboda.org).

Открыть эту тайну смогли биологи и палеонтологи. В генетических исследованиях принимали участие и польские ученые, занимающиеся изучением Беловежской пущи. Оказалось, что животное с Пиренеев — это абсолютно новый, неизвестный до сих пор вид большого млекопитающего. Он вымер, но его гены выжили. Сегодня его ближайшие родственники — Беловежские зубры.

Ученым удалось выяснить, что видовые линии бизонов, к которым принадлежал и празубр, а также линии туров, разделились 1,7 млн — 850 тысяч лет назад. Сотни тысяч лет эти две группы животных развивались отдельно. Приблизительно 120 тысяч лет назад самец празубра встретил самку тура и скрестился с ней. Так родился первый зубр, обнаруженный на стенах в Пиренейской пещеры. Эволюция этого животного дала Беловежского зубра. Зубр сумел перетерпеть изменения климата и выжил во время вымирания евроазиатской мегафауны.

В начале ХХ века зубры почти исчезли с поверхности земли. В конце XIX века в Беловежской пуще насчитывалось около 1,8 тысяч зубров. Но во время Первой мировой войны немцы, а также местное население, убивали животных на мясо. За несколько лет пуща почти полностью опустела. Выжили только изолированные единицы. Из 54 зубров лишь небольшая часть могла участвовать в восстановлении вида.

В 1929 и 1930 годах в Беловежскую пущу привезли самца Борусе из Германии и двух самок — Бизерте и Бискаю — из Стокгольма, которые вместе с еще несколькими животными дали начало сегодняшним обитателям Беловежской пущи. Отсюда зубры позже попали в разные места Западной Европы.

Сегодня череда Беловежских зубров по обе стороны белорусско-польской границы насчитывает более тысячи особей.