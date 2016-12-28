Владимир Кондрусь: Суд был таким же цирком, как и «выборы» 28.12.2016, 13:55

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Владимир Кондрусь

Фото: БелаПАН

Политзаключенный гордится участием в протесте на Площади и считает решение суда незаконным.

Владимир Кондрусь, который 26 декабря был освобожден в зале суда, рассказал сайту palitviazni.info о событиях 2010 года и о «психиатрической экспертизе» над ним.

На следующий день после освобождения, Владимир Кондрусь вместе с отцом отправился опять в столицу - забирать из изолятора свои вещи.

- Забрал вещи, которые еще оставались, а вот ноутбук, который изъяли во время обыска, обещали отдать только после 6 января, - рассказывает Владимир.

- Как вы чувствуете себя после голодовки, которую объявляли в изоляторе?

- Честно говоря, больших последствий нет. Все нормально.

- Сколько потеряли в весе во время голодовки?

- Точно не знаю. Может быть, похудел килограмм на пятнадцать. Впрочем, о самой голодовке и том, как удавалось поддерживать силы, в двух словах и не рассказать. Одно могу сказать - голодовки были для меня тяжелыми.

- Вы рассчитывали на тот приговор, который услышали в Московском суде?

- Есть то, что есть. Я меньше рассчитывал увидеть тот цирк, который происходил во время проведение так называемой «психиатрической экспертизы», в результате которой мне вынесли диагноз: якобы я страдал в период совершения инкриминируемых действий «расстройством личности параноидального типа». За ту неделю, что находился в больнице, со мной вообще никаких «экспертных действий» не проводилось. Как они могли определить, что у меня «расстройство параноидального типа»? По тому факту, что отказался со следователями разговаривать либо, что в знак протеста хотел вены порезать в суде? Но при чем тут события шестилетней давности? Одним словом, здесь все цирк - и эскспертиза, и суд, и те «выборы», которые проходят в Беларуси.

- Как думаете, то, что правозащитники признали вас политзаключенным, каким-то образом повлияло на окончательный приговор?

- Резонанс в СМИ, безусловно, дал какие-то плоды, но я не знаю, имело ли это влияние на решение суда. Может быть, решение и так было заранее известно.

- Если вернуться к декабрьским событиям 2010 года... Сегодня вы о чем-то жалеете?

- Да нет, нет никакого сожаления. Но лично я бы на Площади поставил палаточный городок…

- Что тогда вами двигало в 2010 году, когда пришли на Площадь?

- А что двигало десятками тысяч остальных людей, которые в то время также вышли на улицу? Не думаю, что все они члены каких-либо оппозиционных партий либо радикальные оппозиционеры. Есть много людей, которые просто хотят жить лучше, хотят что-то изменить... Неужели они не имеют право высказать свою позицию?

Кстати, после Площади некоторые писали, что я - провокатор, бегал с какой сумочкой, в которой было неизвестно что. Так вот сегодня я могу сказать - там были сделанные мной листовки, в которых я призывал народ к бойкоту «выборов». Эти листовки я разбрасывал в Минске, мне казалось, что и один я что-то смогу сделать, чтобы обезопасить избирателей от того цирка, которые назвали «выборами».

- Одним словом, вы - борец-одиночка...

- Получается, что так.

- Какие у вас ближайшие планы?

- Прежде всего надо отдохнуть, ведь полгода в тюрьме - это тоже достаточно большой срок. А дальше, возможно, меня опять отправят за решетку, потому что, честно говоря, я не собираюсь выполнять условия «домашней химии». Зачем их соблюдать, если я не признаю тот приговор, что мне вынесли?

Напомним, судебный процесс над политзаключенным Владимиром Кондрусем, которого почти через шесть лет осудили за участие в «массовых беспорядках» во время Площади-2010, начался 16 ноября. Однако после того, как в зале суда Кондрусь попытался вскрыть себе вены, было решено отправить подсудимого на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

В результате 26 декабря суд принял решение осудить Владимира Кондруся условно к 1,5 годам «домашней химии» и принудительному амбулаторному лечения по месту пребывания.

Владимир Кондрусь был задержан 14 июня текущего года в рамках предварительного расследования. Впоследствии он находился в СИЗО №1 Минска, где голодал.

Правозащитники признали Владимира Кондруся политическим заключенным.