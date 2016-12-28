Видеохит: Отец захотел, чтобы дочка поверила в чудо на Рождество

Видеохит: Отец захотел, чтобы дочка поверила в чудо на Рождество2
- 28.12.2016, 14:34
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Чтобы ребенок не потерял веру в Санту, отец снял его появление с подарками на «скрытую камеру».
Живущий в Исландии поляк Михал Могила (Michal Mogila) разыграл свою дочь: показал ей Санта-Клауса, попавшего на запись видеокамеры. Трогательное рождественское видео он опубликовал на YouTube.
«Так как моя 6-летняя дочь потеряла веру в существование Санта-Клауса, я решил убедить ее, что Старый бородатый чувак реален, — написал он. — Вместе с дочкой мы решили навести камеру на елку, чтобы уловить момент визита Санты. Как только она увидела подарки, она потребовала показать запись».
Видео разбило все сомнения малышки: дедушка действительно подошел к елке, положил подарки и исчез, оставив облачко дыма.
«Некоторые называют это троллингом, а я — магией праздников и продолжением детства», — написал автор видео. Правда, запись он сопроводил хештегом «папа-тролль».