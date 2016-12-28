Украина вышла из пике 1 28.12.2016, 14:41

Украинская экономика медленно восстанавливается после двухлетнего падения.

В 2016 году ВВП страны вырастет на 1,1%, но основные макроэкономические показатели не радуют. Промышленность незначительно оживает, тогда как экспорт продолжает сокращаться. Украинские производители не могут пробиться сквозь квоты ЕС, а российское эмбарго обходится экономике примерно в 2% ВВП в год. Для выхода из кризиса экономике нужно расти не менее чем на 5–6% в год, но достичь такого показателя без проведения структурных реформ невозможно, пишет gazeta.ru.

Худшие времена для украинской экономики позади. По данным Международного рейтингового агентства Fitch Ratings, в этом году ВВП страны вырастет на 1,1%. Это примерно на 0,1 п.п. выше по сравнению с прогнозами, которые агентство сделало в мае этого года.

«Экономика Украины возобновила рост в первой половине 2016 года после совокупного падения ВВП на 16% в течение двух предыдущих лет», — говорится в отчете ЕБРР.

Этот факт обрадовал премьер-министра Владимира Гройсмана, по словам которого угрозы дефолта сейчас нет. «Мы имеем по кварталу 1,8% роста. Я понимаю, что это неощутимо для украинских граждан. Но мы начинаем экономический рост. Наша задача — обеспечить экономический рост, чтобы мы имели возможность и сформировали ресурсы, чтобы обеспечить качество жизни людей», — заявил он на заседании правительства в середине ноября.

Слабые показатели

Правительству действительно удалось стабилизировать ситуацию в экономике. После прошлогодней инфляции в размере 40,3% в этом году цены на товары и услуги подорожают в среднем на 13%. По данным Национального банка, за последний год гривна девальвировала всего на 14,4%. Сейчас официальный курс составляет 26,26 грн за доллар, на черном рынке — 27,2 грн за доллар.

С января по сентябрь промышленное производство выросло в среднем на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании Государственной службы статистики. Это неплохой показатель, учитывая падение экспорта. За десять месяцев украинским предприятиям удалось экспортировать товаров и услуг только на $32,03 млрд. Это примерно на 7,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Экономисты бьют тревогу: объем импорта за этот же период сократился всего на 0,9%, а позитивное сальдо внешнеторгового баланса составило всего $654,1 млн. Учитывая, что осенью Украина активно закупала товары так называемого критического импорта — газ и уголь, то по итогам года ситуация может оказаться иной.

Одна из главных причин сокращения экспорта — торговое эмбарго с Россией, которое обходится украинской экономике примерно в 2% ВВП каждый год.

Европейский союз, с которым в 2014 году Украина подписала Соглашение о зоне свободной торговли, не может компенсировать потери украинских экспортеров. Это связано с относительно невысокими квотами. Например, производители до сентября полностью использовали квоты на поставку виноградного и яблочного соков, меда, ячменной крупы и муки, сахара, пшеницы, мяса птицы. Переговоры об увеличении их объемов продолжаются.

Торговый представитель Украины в странах ЕС Наталья Микольская рассказала о центральной проблеме производителей, основная масса которых занимается поставками сырья и продуктов первичной переработки. «Нам нужно сейчас сконцентрироваться на том, чтобы инвестиции из ЕС шли именно на поддержку переработки и на продвижение товаров с большей добавленной стоимостью», — заметила она. Но в этом не заинтересованы сами страны объединения. ЕС готов предоставить Украине третий транш займа на сумму около €600 млн только при условии, что страна отменит запрет на экспорт леса-кругляка.

Внутреннее потребление

Незначительный рост экономики связан с незначительной активизацией внутреннего потребления.

Отсутствие резких курсовых колебаний и заявления политиков о стабилизации экономической ситуации в стране привели к росту продаж бытовой техники примерно на 10–15%, увеличению клиентов в ресторанах на 20%, а также увеличению спроса на зарубежные туры на 10%.

За десять месяцев этого года оборот розничной торговли составил 829,8 млрд грн (1,9 трлн руб.), что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К росту потребления подталкивают украинские банки, которые в этом году существенно расширили кредитные программы для потребителей.

Каждая вторая единица бытовой техники и электроники на Украине приобретается в кредит.

Но даже при таких незначительных темпах роста украинские предприятия столкнулись с дефицитом рабочих рук. «Если вы сегодня спросите предпринимателей, что их начинает все больше тревожить и угрожать развитию бизнеса, то это не налоги, коррупция или финансовая нестабильность, а дефицит рабочей силы. Он ведет к неадекватному росту зарплат на фоне низкой производительности труда. Самые активные работники массово уезжают из Украины, а те, кто остаются, не ощущают конкуренцию на рынке труда и работают менее эффективно», — считает управляющий партнер компании Capital Times Эрик Найман.

Опасения эксперта обоснованны: страны Восточной Европы разрабатывают программы для упрощенного найма украинцев на работу, поэтому эта проблема будет только усугубляться.