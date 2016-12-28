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Начальник Оршанской колонии заказал себе авто класса «люкс»

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  • 28.12.2016, 14:50

Тюремщики в Орше по-своему поняли приказ Лукашенко пересесть на Geely.

Республиканское унитарное производственное предприятие «ИК 12 – ВАЛ» из Орши объявило тендер на закупку «Geely Emgrand X7» в комплектации «Luxury».

Согласно условиям тендера, закупается автомобиль в максимальной комплектации, но с 2-литровым двигателем. Комплектации «Luxury» включает кожаную обивку сидений черного цвета, тонировку задней полусферы кузова, автоматический климат-контроль и т.п.

Кроме того, заказчику нужны 17-дюймовые легкосплавные диски с зимними шинами к ним, а также ряд других мелочей.

Как сообщается на сайте белорусского дилера «Geely Emgrand X7» в комплектации «Luxury» с 2-литровым двигателем стоит 28 460 рублей, это почти на 4000 рублей дороже стандартной комплектации.

Закупку предприятие производит за свой счет, поставить кроссовер в Оршу должны до конца января, пишут «Народные новости Витебска».


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