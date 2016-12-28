Небо. Самолет. Божена 1 Илья Мильштейн, graniru.org

28.12.2016, 14:59

Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

Конспирология превратилась в России в некую тоску по мировой гармонии.

Конспирология - это не совсем то, что вы думаете. Это не просто слепая вера в заговоры и происки темных, а то и светлых сил, характерная для людей, скорбных главою. Конспирология - это тоска по мировой гармонии.

Подобно великим нашим поэтам, которые тосковали по мировой культуре, обычные люди, вроде автора этих строк, стремятся уразуметь вселенский хаос.

Людям не хочется жить в мире необъяснимых явлений и происшествий. Людям хочется жить в мире, где всякое явление и происшествие объяснимо. Тем более в России, где буйные чудеса случаются на каждом шагу и от явлений и происшествий, непостижных уму, порой не укроешься и под шапочкой из фольги.

Вот упал самолет, который летел в Сирию, и главной темой обсуждения в связи с этой трагедией четвертый день подряд остается комментарий Божены Рынски, светской обозревательницы. Выступил Песков, представитель президента, употребивший в своей речи словосочетание "уродливое сумасшествие". Выступила Захарова, представитель МИД РФ, употребившая в своем микроблоге слово "скотобаза". Выступили практически все центральные СМИ, проклявшие Божену. Активистка Катасонова и депутат Поклонская отправили заявление в СК РФ с призывом обозревательницу покарать. Генпрокуратура уже проверяет ее "публикацию". Стопятьсотмиллиардов россиян подписали петицию, требуя лишить Божену Рынску гражданства и выслать из страны.

Важнее этого сюжета нет ничего. Стертый пост в фейсбуке затмил все прочие новости, относящиеся к авиакатастрофе. Складывается впечатление, что работой следствия интересуется гораздо меньшее количество соотечественников. Считанные единицы пытаются ответить на вопрос о том, что мы забыли в Сирии. Ясно, что все это неспроста, и сердце томится от предчувствий, и пытливый ум, взыскующий гармонии, ищет и находит интригу.

Чудится заговор. Мстится, как все они, особы, приближенные к Путину и Лаврову, силовики, депутаты и труженики гостелеканалов после очередного несчастья, вызванного войной, учиняют мозговой штурм с целью придумать что-нибудь отвлекающее народ от тяжелых мыслей о Башаре Асаде. Как вспоминают про Божену, звонят ей и очень просят, прямо умоляют срочно сочинить что-нибудь непотребное, дабы переключить внимание публики. Чтобы публика забыла и о войне, и о жертвах, и о начальстве, а думала исключительно про блогершу. Переплавляя абстрактную ненависть неизвестно к кому, скверно подготовившему Ту-154 к полету или устроившему очередной теракт, в ненависть чисто конкретную. И добрая Божена откликается на мольбу руководства и спасает.

Так таинственный мир, данный нам в ощущениях, обретает управляемость и в нелепых с виду событиях внезапно проклевывается смысл. Обнаруживается некий Центр, откуда приходят не только слезные заклинания, но и приказы. Несогласный, напиши, что ты равнодушен к участи погибших! Лидер татарского "Яблока", ляпни что-нибудь про Кобзона! Украинцы, разразитесь постами о том, как вы радуетесь смерти ватников! А мы вам всем соборно пожелаем гореть в аду и еще теснее сплотимся вокруг того, без которого нет России и мы бы вряд ли когда-нибудь завоевывали Сирию.

Короче, соблазнительно верить, что все устроено и подстроено мудрецами, которые не нам чета, и как не поддаться соблазну?

Но увы, конспирология - она и есть конспирология, а тоску по мировой гармонии утолить невозможно. Ибо жизнь наша от рождения до смерти погружена в хаос и нам не дано предугадать, что завтра случится, да и никому не дано, включая даже Путина. И как отзовутся те или иные слова, сказанные в лицо либо выложенные в социальных сетях. Впрочем, задним числом нередко можно постичь происходящее, что на поверку оказывается делом простым.

Просто Божена Рынска, которую тоже почему-то жалко, одним ненастным утром садится за компьютер и пишет то, что пишет. А люди, приставленные у нас к интернету, скоренько читают написанное и быстро смекают, как это использовать в пропагандистских целях. Ну и начинается травля, разворачивается целая кампания, особую остроту которой придает то обстоятельство, что катастрофические новости, так или иначе связанные с Сирией, теперь идут сплошным потоком и похоже на то, что им не будет конца.

Надо откликаться, но сказать нечего. Оттого, как за соломинку, власть с присущими ей представителями и неравнодушными гражданами судорожно хватается за Божену. Хватается и набрасывается. Она делает первый ход, неожиданный для всех, в том числе, вероятно, и для нее самой. Власть работает на подхвате. В итоге получается примитивная двухходовочка. Туповатая, некрасивая, понятная и простаку. Искусства в ней ни на грош, и хитроумия тоже, и решать ее, и растолковывать неловко. Странно лишь, что люди ведутся на эту игру, но тут за разъяснениями следует обращаться не к конспирологам, а к другим специалистам.

К тем, кто замеряет в обществе уровень фрустрации, уровень лицемерия, уровень бесчеловечности. Кто мог бы разъяснить соотечественникам устройство их русского мира, хотя не факт, что замороченные граждане поверят экспертам, которые ведь наверняка сплошь иностранные агенты. Что же касается устройства мира как такового, то им правят глупость, ум, доброта, злоба, отчаяние, боль и тоска по мировой гармонии. Больше, пожалуй, никто не правит.

Илья Мильштейн, graniru.org