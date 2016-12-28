Apple выпустит iPhone 8 с вертикально расположенной двойной камерой 1 28.12.2016, 15:06

Фото: Reuters

В честь своего десятилетия компания Apple создаст смартфон с возможностью 3D-фотосъемки.

В следующем, 2017 году смартфону Apple исполняется 10 лет. В честь этого события «яблочный» гигант выпустит смартфон iPhone 8 в новом дизайне и дисплеем диагональю 5 дюймов. Об этом сообщает японский ресурс Macotakara со ссылкой на неназванный источник среди поставщиков, пишет internetua.com.

iPhone 8 выйдет сразу в трех размерах: модели со стандартным экраном 4,7 и 5,5 дюйма – iPhone 7s и iPhone 7s Plus – дополнит новая, 5-дюймовая версия. Смартфон получит стеклянный корпус и двойную камеру, ориентированную вертикально. Новый двойной модуль флагмана обеспечит возможность 3D-фотосъемки.

«Восьмерка» выйдет в стеклянном корпусе, причем из стекла будут не только фронтальная панель, но и задняя крышка. По данным сетевых источников, поставщиками стекла для новых устройств могут выступить китайские компании Biel Crystal Manufactory и Lens Technology.

Вместе с дебютом iPhone 8 смартфоны Apple получат беспроводную зарядку. Передачу энергии «по воздуху» ускорит стеклянная крышка аппарата, которая не будет вызывать радиочастотные помехи, указывают аналитики. Дорогая модификация флагмана будет укомплектована изогнутым AMOLED-экраном.

Также известно, что iPhone 8 лишится привычной кнопки Home, которая была неотъемлемым атрибутом смартфонов Apple с 2007 года. Его должна будет заменить «виртуальная кнопка», встроенная непосредственно в дисплей телефона. Экран iPhone 8 займет всю лицевую поверхность устройства, поэтому места для клавиши «Домой» просто не останется.

Напомним, в этом году официальный старт продаж новых смартфонов iPhone7 в Беларуси прошел куда живее прошлогоднего. Несмотря на то что iPhone 7 стоят в нашей стране больше, чем в других странах мира, некоторые продавцы даже не смогли удовлетворить спрос покупателей.