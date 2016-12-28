Активисты требуют остановить монтаж реактора на БелАЭС 2 28.12.2016, 15:14

Фото: «Атомэнергомаш»

Кроме того, организаторы белорусской антиядерной кампании требуют полностью остановить строительство БелАЭС.

Белорусская антиядерная кампания призвала остановить монтаж реактора БелАЭС, который, по официальной информации, коснулся опоры контактной сети во время железнодорожной транспортировки. Соответствующее заявление адресовано Минэнерго, Госатомназдору и РУП «Белорусская атомная электростанция», пишет БелаПАН.

Организации и активисты Белорусской антиядерной кампании, среди которых ОО «Экодом» и Белорусская партия «Зеленые», требуют немедленно расследовать инцидент, создав для этого комиссию с участием независимых экспертов, и представить отчет о работе комиссии заинтересованной общественности.

По мнению авторов заявления, комментарии официальных лиц по второму инциденту с корпусом реактора противоречивы и вызывают серьезную обеспокоенность. Так, на фотографиях и видеозаписи транспортировки корпуса реактора первого энергоблока не видно защитного кожуха корпуса, который, по информации официальных лиц, якобы во время транспортировки надежно защитил корпус от повреждений.

Экологи также считают, что заявление об отсутствии повреждений преждевременно из-за того, что не существует возможностей надлежащей дефектоскопии в пути. Они отмечают, что подобные утверждения не соответствовали действительности после первого инцидента — так называемого касания земли корпусом реактора первого энергоблока этим летом.

Авторы заявления напоминают, что корпус реактора не должен подвергаться каким бы то ни было механическим воздействиям, это может негативно сказаться на его дальнейшей работе и радиационной безопасности реактора в целом.

В связи с этим экологи призвали «создать комиссию по беспристрастному и независимому расследованию данного инцидента, которая восстановит события и получит детальную информацию о произошедшем», включить в ее состав независимых экспертов и представителей общественности, опубликовать отчет по итогам работы комиссии.

Для предотвращения опасных последствий недавнего инцидента и учитывая большое количество нарушений, допущенных при реализации проекта Белорусской АЭС, авторы заявления призвали полностью остановить строительство БелАЭС, включая монтаж нового корпуса реактора, провести комплексное расследование нарушений и пересмотр решений по строительству станции.

Организации Белорусской антиядерной кампании напоминают, что строительство БелАЭС было начато в отсутствие проектной документации и лицензии, с нарушениями конвенций ЕЭК ООН — Орхусской и Эспоо, при строительстве не соблюдалась техника безопасности, что привело к гибели людей. В заявлении также говорится о нецелесообразности и высокой экологической опасности этого объекта.

Корпус реактора, транспортированный по железной дороге 26 декабря, был произведен для второго энергоблока Белорусской АЭС. Он предназначен для установки на первом энергоблоке взамен корпуса реактора, поврежденного этим летом. Из-за инцидента с падением корпуса сроки ввода в эксплуатацию двух реакторов БелАЭС, сооружаемой по российскому проекту АЭС-2006, мощностью 2.400 мегаватт сдвинулись на 2019 и 2020 годы соответственно.