В Казахстане нашли поддельное белорусское масло 28.12.2016, 15:25

Фирма из Алматы скупало масло местных производителей и расфасовывала в обертки от Лепельского и Слуцкого комбинатов.

Комитет по защите прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана выявил факт производства поддельного сливочного масла в упаковке известных белорусских предприятий. Об этом сообщает издание Kazakhstan Today.

В производстве фальсификата уличена казахстанская фирма VKV Company из Алматы.

Компания скупала на оптовых рынках масло различных производителей и после его переработки с добавлением спредов и других продуктов расфасовывала масло в упаковки известных белорусских производителей молочной продукции — ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат» и ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

В комитете по защите прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана в настоящее время проводится внеплановая проверка компании, по итогам которой будет решен вопрос о принятии мер административного воздействия.