Ритуальные танцы Путина без огня 28.12.2016, 15:40

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Реальная политика в отношении Путина со стороны Трампа вряд ли позволит российскому президенту танцевать, как прежде.

На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин выглядел расслабленным. Но ничего нового не сказал, хотя открытых вопросов много. Такое общение никому не нужно, пишет Юрий Решето на dw.com.

Я уже знал это многофункциональное помещение — пару лет назад я танцевал здесь в толпе московских журналистов. Тогда в Центре международной торговли проходил российский бал для прессы. Водка лилась рекой. Танцы были с огоньком. А теперь? Все тоже танцевали, уже вокруг одного человека — российского президента. Но это был танец без огня. Все тезисы, высказанные главой Кремля во время самого важного за год выхода к прессе, были давно известны.

Влиятельнейший человек самой большой страны на планете начал, по традиции, со слов о зерне и оружии. Сельское хозяйство и ВПК, помимо добычи нефти и газа, - вот они немногие прибыльные отрасли российской экономики. И Путин в них разбирается, помня все цифры до и после запятой. Полторы тысячи репортеров, заинтересованно слушавших его, он мог утомить уже с самого начала - фактами, которые никто не может так быстро проверить.

Экономика сжимается, но уже не так быстро

Но было и сильное заявление: российская экономика продолжает свое падение, однако уже не такими стремительными темпами. А еще в среднем смертность не такая высокая, как пару лет назад... Ну да, естественно, это тоже успех.

Ну а еще? Путин — мастер известного трюка, который заключается в том, чтобы ответить на любой неудобный вопрос словами: «Кажется, вы правы! Мы над этим работаем!»

Убийство Бориса Немцова? Расследование продолжается. Убийц, конечно же, надо искать, но он доверяет качественно работающим органам российской юстиции.

Вмешательство в предвыборную гонку в США со стороны России? Нигде не доказано! Ясно, что проигравшие, то есть демократы, ищут причину поражения не в своей политике, а обвиняют других. И ничего о телефонном разговоре с еще действующим президентом США Бараком Обамой, состоявшемся пару дней назад: «Я никогда об этом публично не говорю».

«В строгом соответствии с договоренностями»

Путин показал себя мастером говорить пустые или умиротворяющие слова. Даже попахивающие сенсацией заявления о модернизации российского ядерного оружия и угрозе гонки вооружений с США российский лидер вставил в рамку успокаивающего заявления, что все это — «в строгом соответствии со всеми нашими договоренностями».

Кризис на Украине, убитые в Донбассе? Вот, было, хотел призвать Путина к совести украинская коллега, предупредив его, что русские навсегда останутся для братского народа, украинцев, оккупантами. Путинский ответ: хорошо было бы добиться того, чтобы на Донбассе украинскую армию не считали оккупантами в своей собственной стране. Но, конечно, он хочет улучшить отношения с Украиной. Как, собственно, и все остальные, разве нет?

Расслабленный президент по окончании успешного года

В конце пресс-конференции, как и в конце целого года, Путин выглядит очень расслабленным. 2016-й был успешным, с его точки зрения. Россия вернулась на международную арену, заявив о себе со всей силой. В Сирии и в Турции. Возможно, в скором времени и в США. Но успех этот ненадежный.

О том, что он не надежен, говорит и то, что террористы из «ИГ» вновь захватили Пальмиру и то, что в Турции был убит российский посол. Возможно, это покажет и реальная политика в отношении России со стороны уже не кандидата, а президента США Дональда Трампа. Так что совсем уж беззаботно по окончании этого года российскому президенту танцевать не стоит. Даже если в этом зале водка снова потечет рекой.