Астрономы: Найти жизнь вне Земли поможет инопланетная «радуга» 28.12.2016, 15:47

Ученые считают, что каждая третья система является потенциальным носителем внеземной жизни.

Астрономы из университета Колорадо в Боулдере считают, что инопланетная «радуга» позволит выявить наличие жизни на далеких планетах.

Как передает svopi.ru, астрономы рассказали, что для этого необходимо скомбинировать данные о ее спектре, полученные при съемке в низком и высоком разрешениях и это позволит получить информацию о составе ее атмосферы.

Последние наблюдения показали, что большое число ряда небольших планет вращается на орбите практически всех небольших звезд. Приблизительно 30% из их числа, как показали расчеты, обязаны быть обитаемыми. Ученые считают, что каждая третья система является потенциальным носителем внеземной жизни.