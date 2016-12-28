«Белнефтехим»: Договорится с РФ о ценах на транзит нефти не получается 3 28.12.2016, 15:55

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Беларусь и Россия продолжают переговоры по пересмотру тарифов на транзит нефти.

Об этом сообщил председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко, сообщает БелТА.

По его словам, данный вопрос рассматривался 27 декабря во время рабочей встречи белорусской делегации с представителями Федеральной антимонопольной службы России.

«Вчера у нас прошли рабочие встречи по пересмотру тарифов на прокачку нефти, — рассказал Игорь Ляшенко. — Белорусская сторона выдвинула доводы о том, что наши тарифы на прокачку — одни из самых низких из всех участников этого транзита.

Мы выставили свои обоснования и хотим увеличить тариф на 20,5%. Российская сторона пока заняла позицию о том, что это повышение должно быть в районе 5,5%».

Работа по данному вопросу продолжается, подчеркнул Игорь Ляшенко.

«Ждем предложений от российской стороны. Наши предложения им переданы»,— добавил он.

По мнению Игоря Ляшенко, тарифы будут согласованы в скором времени. «Решение думаю, уже скоро будет», — сказал председатель концерна «Белнефтехим».

Напомним, 28 декабря представитель Федеральной антимонопольной службы России заявил, что тариф на транспортировку нефти из России для белорусской «Гомельтранснефть Дружба» будет повышен на 7,7% в 2017 году вместо ранее запрашиваемых 20,5% и предложенных «Транснефтью» 5,8%. Несколько дней назад «Полоцктранснефть Дружба» согласилась с предложением «Транснефти» увеличить тариф на транспортировку нефти из России на 11,76% в 2017 году.

Беларусь предлагала повысить тарифы на транзит российской нефти по своей территории на 20,5% на фоне полыхающего нефтегазового конфликта между странами. «Транснефть» сочла экономически обоснованным рост тарифов по двум веткам крупнейшего магистрального нефтепровода «Дружба», проходящего по территории Беларуси, через Гомель — на 5,8%, через Полоцк — на 11,76%.