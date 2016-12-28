Судья Шабуня не решилась запретить чтение стихов Богдановича в Минске

Судья Шабуня не решилась запретить чтение стихов Богдановича в Минске5
- 28.12.2016, 15:59
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Суд освободил от административной ответственности Юрия Губаревича за чтение стихов у памятника Богдановичу в день юбилея поэта.
Суд освободил от административной ответственности председателя движения "За Свободу" Юрия Губаревича за чтение стихов Максима Богдановича у памятника поэту в Минске в день его 125-летия 9 декабря, сообщает БелаПАН.
Такое решение приняла судья суда Центрального района Минска Виктория Шабуня 28 декабря.
При этом Губаревич оштрафован на 50 базовых величин (1.050 рублей) за участие в акции памяти жертв сталинских репрессий в столице 7 ноября у здания Комитета государственной безопасности.