Роман Бессмертный: Сколько бы Лукашенко ни выбрыкивал, он — никто 7 28.12.2016, 16:12

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Роман Бессмертный

Фото: PHL

Вся экономика Беларуси находится в руках Кремля, ресурсы государства, системы безопасности и обороны контролируются РФ.

Отказ белорусского правителя Александра Лукашенко от участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), как и другие его резкие высказывания и поступки, объясняются экономическими трудностями. Об этом в комментарии изданию gordonua.com заявил бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

«Поступки Лукашенко можно просто пояснить. Но сколько бы он ни выбрыкивал, он – никто. Вся экономика Беларуси в руках Кремля, все ресурсы государства, системы безопасности и обороны контролируются РФ. Действия Лукашенко можно расценивать как театр. Но уже видно, что Союзного государства России и Беларуси уже нет. Происходит отзыв определенных персон, на которых этот союз держался, началось сокращение бюджета и финансирования определенных программам на следующий год. Есть масса проблем. Очевидно, что происходит фактический разрыв координации и в Евразийском союзе. Но я бы не делал на это больших ставок, потому что Лукашенко ведет себя в зависимости от того, кто и сколько ему пообещал. Поэтому спектакль будет продолжаться», – отметил собеседник.

Он подчеркнул, что Москва требует платить, и Лукашенко снимает «последнюю рубашку с белоруса вместе со штанами и бельем».

«На все действия Лукашенко есть экономические причины. Последние месяцев девять Россия шантажирует его по цене на нефть и газ, и договор до сих пор не подписан. Параллельно Лукашенко активизировал переговоры с МВФ. Поскольку Беларусь выполняла предыдущие договоренности, миссия говорит, что предоставление кредита Беларуси возможно. Плюс с определенных физических лиц были сняты санкции на Западе. Говорят, на счетах в США находится раза в три больше денег, чем сумма, о которой идет спор между Москвой и Минском. Такая ситуация подвигает Лукашенко к определенным разговорам и действиям», – сказал Бессмертный.

Напомним, 26 декабря в Санкт-Петербурге состоялся саммит ЕАЭС. Объединение официально начало работу 1 января 2015 года и стал следующим этапом евразийской интеграции под эгидой России. В настоящее время в ЕАЭС входят Россия, Казахстан, Армения, Беларусь и Кыргызстан.

Белорусский правитель Лукашенко от участия в саммите отказался, чем лишил собрание кворума. На предыдущем саммите в июле 2016 года Лукашенко раскритиковал ЕАЭС.

«Как бы наше объединение ни эволюционировало – сначала Таможенный союз, потом Единое экономическое пространство, сейчас ЕАЭС – количество торговых ограничений не изменилось, так и осталось на уровне 600. Более того, после подписания договора наш внутренний торговый оборот только падает», – заявил тогда он.

В 2015 году Лукашенко уже говорил о том, что Беларусь подписала договор, но с оговоркой, и может выйти из ЕАЭС.